Скандалы: Вербовка шпионов перешла в онлайн

28.01.2021, 14:54, Разное

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У военных и разведчиков начали выманивать гостайну при помощи интимных фото и «медовых ловушек», расставляемых в соцсетях

Повальная виртуальность оказалась на руку разведкам всех стран мира. Выманивая секреты потенциального противника, военным предлагают интимные фото от лица якобы желающих познакомиться девушек, а отзыв о кружка пива может раскрыть тайны сверхсекретного объекта ЦРУ. Наиболее простой способ современного шпионажа — классический метод «пряника». В ряде стран молодые бойцы и офицеры имеют доступ к социальным сетям прямо во время несения службы. Многие откровенно скучают и ищут в Интернете виртуального женского общества. На таких молодых людей выходят в социальных сетях юные девушки, которые просят от партнера по любовной переписке сущие пустяки, например, фотографии с места службы.

Подобный случай произошёл в Израиле в феврале 2020 года. Палестинская группировка ХАМАС создала сеть страниц в социальных сетях, якобы, от имени израильских девушек. С этой страницы шпионы вступали в переписку с солдатами и офицерами израильской армии и рассылали эротические фотографии.

Как сообщает Times of Israel, «девушки» предлагали отправить интимные фото в анонимном мессенджере и давали ссылку на его скачивание. Однако вместе с программой израильские солдаты скачивали «троянского коня» — вредоносное программное обеспечение. Таким нехитрым способом ХАМАС удалось взять под контроль личные телефоны сотен солдат-срочников и младших офицеров. К счастью для ЦАХАЛ, всё это проходило под наблюдением израильской контрразведки, которая изучала действия противника.

По словам официального представителя спецслужб, шпионы палестинской группировки выдавали себя за репатрианток, только недавно переехавших в Израиль или за девушек с проблемами слуха или зрения. Таким образом они хотели объяснить появление в переписке грамматических или языковых ошибок и предотвратить просьбу солдат о разговоре по телефону или видеосвязи.

Примечательно, что шпионы использовали в разговоре молодёжный сленг и другие современные речевые обороты, чтобы соответствовать своему виртуальному образу.

Для того, чтобы обезвредить виртуальные силы противника, израильская военная контрразведка и спецслужба ШАБАК провели совместную цифровую спецоперацию, отключив сервера с которых действуют палестинские шпионы.

По данным минобороны Израиля, уловка ХАМАС была своевременно обнаружена, а шпионские аккаунты — удалёны. В ведомстве заявили, что «не верят» будто бы ХАМАС удалось получить какие-то секретные сведения. Но в то же время военные признали активность противника на этом новом виртуальном фронте, заявив, что сорванная попытка стала уже третьей по счёту. Аналогичные цифровые диверсии были обнаружены и заблокированы военными в январе 2017 года и июле 2018 года.

Однако ряд СМИ полагают, что реальный масштаб проблемы куда серьёзнее, поскольку хакеры ХАМАС также могут использовать своих сторонников в Европе и выходить в Сеть через местные сервера. В контексте израильской армии актуальна и обратная ситуация, когда шпионы выходят на связь с молодыми девушками, проходящими срочную службу. Для шпионажа достаточно просто установить мобильный сервис для знакомств, найти пользователя с девушкой в военной форме на аватарке и предложить познакомиться.

Аналогичные приёмы может использовать любая разведывательная структура в мире, причём выходящие на связь девушки могут быть самыми настоящими, как и сделанные ими фото. И подобное происходит по всему миру.

Не так давно в Индии разразился шпионский скандал. Пакистанская разведка завербовала Сатьянараяна Паливала — жителя индийского города Лати. Разведчики (или, скорее, разведчицы) предложили ему интимные фото в обмен на данные о передвижении индийских войск в приграничных с Пакистаном районах и об активности на армейском полигоне Покрал.

При этом отправители не скрывали своих истинных мотивов и прямо заявили, что представляют Межведомственную разведку Пакистана. Как признаётся сам мужчина, ему отправили несколько фотографий, после чего он уже не мог остановиться и отправлял всё больше и больше сведений.

«Жадность к интимным фотографиям заставила меня предать свою родину», — каялся позже Паливал.

Несмотря на то, что любитель интимных фото использовал для отправки данных фейковый аккаунт, он был вычислен индийской контрразведкой. Однако за время своей работы на иностранную спецслужбу он успел передать противнику массу секретов.

Пока неизвестно, чем именно разведке удалось так увлечь предателя Родины. Многие издания предполагают, что пакистанские спецслужбы завербовали с этой целью девушек европейского происхождения, внешность которых произвела на завербованного агента по-настоящему шокирующее впечатление.

Селфи, фото, Интернет — ждите от врага привет

Многие сведения неопытные военные публикуют в открытом доступе самостоятельно. Классический случай такого рода халатности — это групповое или личное фото солдата на фоне военной техники, в казарме, на укреплённых позициях. С разгильдяйством такого рода борются контрразведчики и старшие офицеры по всему миру, но часто — безрезультатно. И это лишь верхушка шпионского цифрового айсберга.

По сделанным фотографиям можно отследить маршрут передвижения солдат и техники противника. Здесь не поможет даже отключение функции геолокации на мобильном устройстве. В наше время даже любители способны с точностью до минуты дуги определить место съемки по двум-трём объектам на фоне.

В тех странах, где военным разрешен доступ к социальным сетям, сделать это крайне просто. Многие даже пишут в статусе «Джон Джонсон вместе с пользователем таким и таким направились город N». Если вы знаете, что Джон и его друзья служат в ракетных войсках, а направляются в район полигона — можно сделать вывод о том, что скоро пройдёт учебный (а может и боевой) ракетный пуск.

Подобный комичный случай произошёл в США. В июне 2020 года достоянием общественности стали данные из профилей американских военнослужащих в соцсетях, в приложении по оценке сортов пива. Пользователи приложения оставляли отзывы о выпитом алкоголе, делились впечатлениями и указывали место, где произошла дегустация.

Как оказалось, многие военные и профессиональные разведчики, которые прекрасно осведомлены о режиме секретности, оставляли координаты секретных объектов и военных баз, где им довелось отведать новый сорт пива.

Точность данных позволила установить маршрут передвижения сотрудника ЦРУ на секретном объекте «Кэмп Пири» вплоть до конкретного корпуса, где ему доводилось выпивать. Десятки офицеров из Пентагона и Лэнгли охотно публиковали в приложении личные фотографии с кружкой пива в руках, на которых «светили» удостоверениями личности, номерами кредитных карт и даже секретной документацией.

Возможности, которые предоставляет одно такое приложение, обширны. Например, офицер, сделавший фото в месте, где его по штатному расписанию быть не должно (например, в некоем населённом пункте на Ближнем Востоке), может представлять для разведки противника огромный интерес.

Впрочем, это касается не только военных и разведчиков, но и гражданских специалистов. Скажем, появление инженера-бетонщика из (условно) Франции где-нибудь вблизи зоны конфликта в Западной Сахаре также может войти в разведывательное донесение.

Методы борьбы с такого рода утечками сегодня разрабатываются многими контрразведками. Наиболее действенный — запрет на использование социальных сетей для офицеров и лиц, имеющих доступ к государственной тайне. Во многих странах практикуется запрет на использование личным составом смартфонов, вместо которых используются кнопочные «звонилки». В этих аппаратах нет фотокамеры и функции геолокации.

Ещё один способ контроля — тотальный контроль за перепиской сотрудников. Однако для этого нужно или использовать специальный электронный интеллект или привлекать в контрразведку дополнительные кадры. Первое чревато тем, что хранилище личных переписок может быть взломано, а второе — чрезмерным увеличением штата.

Поэтому настоящее решение этой проблемы ещё предстоит найти.

Артемий Шарапов