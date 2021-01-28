Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Аня Чиповская и другие на премьере фильма “Кто-нибудь видел мою девчонку?”

28.01.2021, 14:50, Разное

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Вчера в кинотеатре “Иллюзион” показали первым зрителям фильм Ангелины Никоновой “Кто-нибудь видел мою девчонку?”, премьера которого состоялась еще в сентябре на фестивале “Кинотавр”. На следующей неделе картина выходит в широкий прокат, пока же впечатлениями от просмотра могут поделиться Светлана Бондарчук, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Саша Даль, Наташа Максимова и другие. А представили ленту гостям сама режиссер и автор сценария Ангелина Никонова, продюсеры Сабина Еремеева, Нателла Крапивина, Михаил Кучмент, актеры Аня Чиповская, Виктория Исакова, Александр Горчилин, Мария Шалаева, Алексей Золотовицкий, Олег Васенин, композитор Артем Иванов и художник Савва Савельев.

Дмитрий Ендальев и Аня Чиповская Виктория Исакова Александр Горчилин и Ангелина Никонова Светлана Бондарчук Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Любить больно, но не любить еще больнее. Друзья, пожалуйста, любите друг друга! Это самое прекрасное чувство на свете. И единственное чувство, которое придает нашей жизни смысл, – поприветствовала гостей премьеры продюсер фильма Нателла Крапивина.

Нателла Крапивина

Мария Шалаева Саша Даль Виктория Исакова и Аня Чиповская

Напомним сюжет. Начало 90-х, развал огромной страны, геометрия Санкт-Петербурга – и зарождающееся нежное чувство между молодой студенткой театроведческого и популярным кинокритиком. Это все было на самом деле, это произошло в 1991 году – когда ныне президент ИД Conde Nast International Карина Добротворская влюбилась в киноведа и писателя Сергея Добротворского. Их любовь продлилась 6 лет и закончилась настоящей трагедией, о которой сама Добротворская расскажет много позже: 20 лет спустя она напишет книгу “Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже”, в которой откровенно опишет все пережитое и перечувствованное.

Команда фильма

По этим письмам и снимала свое кино мастерски рисующая женские образы режиссер Ангелина Никонова. “Девчонка” попала к ней вместе с мечтающей об этом проекте продюсером Нателлой Крапивиной – а после нашлись уже и исполнительницы главной роли (Аня Чиповская и Виктория Исакова), и экранный Добротворский – Александр Горчилин. Предвосхищая премьеру картины на “Кинотавре”, режиссер и продюсер подчеркивали, что не стремились запечатлеть эпоху и не грезили, подобно героям “Девчонки”, магией пленки – куда больше их интересовала природа чувств персонажей. Их можно понять: химический состав любви будет посложнее любых фотоэмульсий.

Что же до искусства синема и жестокого хода времени – что второе, что первое можно найти и в книге Карины, и в сборнике статей Сергея Добротворского “Кино на ощупь” – и начать готовиться к просмотру уже сейчас.