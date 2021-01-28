 

Полиция в Париже опровергла связь потерпевшего с бандой – МИД Украины

28.01.2021, 14:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Французская полиция опровергла информацию, что пострадавший 15-летний украинец Юрий может быть связан с радикальной группировкой. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.

По данным полиции, украинец стал жертвой представителей банды RD4 после того, как несколько дней назад избили подростка из города Ванв.

В посольстве заявили, что полиция опровергла сообщения СМИ о принадлежности Юрия к одной из банд.

“Украинец не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям”, – говорится в сообщении.

В отчете полиции после осмотра места событий не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Правоохранители нашли молоток и несколько железных прутьев, заброшенных в цветочный горшок, которыми избили Юрия.

https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/posts/1814931618675160

Полиция задержала восьмерых несовершеннолетних и одного взрослого, которых подозревают в связи с нападением в Париже на 15-летнего украинца Юрия. Все задержанные сейчас под стражей по обвинению в покушении на убийство и краже.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Всем, кроме Юрия, удалось сбежать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Госдума поддержала проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

27.09 / Макей обвинил Запад в попытке ввергнуть Белоруссию в хаос

30.08 / Умер создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

15.01 / Двум боевикам “ДНР” сообщили о подозрении

30.06 / Месяц афроамериканской музыки. Чак Берри

22.01 / Из COVID-фонда на доплаты медикам не использовали 116 млн грн – Счетная палата

24.12 / Москвичам рассказали о погоде на Новый год

02.07 / В Житомире ослабляют карантин, открываются гостиницы и ТРЦ

25.06 / Для приема заболевших COVID-19 в Украине разворачивают больницы второй волны – Шмыгаль

24.08 / На Мадагаскаре при попытке побега убили 20 заключенных – минюст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска