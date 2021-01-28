Полиция в Париже опровергла связь потерпевшего с бандой – МИД Украины

28.01.2021, 14:44, Новости дня

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Французская полиция опровергла информацию, что пострадавший 15-летний украинец Юрий может быть связан с радикальной группировкой. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.

По данным полиции, украинец стал жертвой представителей банды RD4 после того, как несколько дней назад избили подростка из города Ванв.

В посольстве заявили, что полиция опровергла сообщения СМИ о принадлежности Юрия к одной из банд.

“Украинец не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям”, – говорится в сообщении.

В отчете полиции после осмотра места событий не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Правоохранители нашли молоток и несколько железных прутьев, заброшенных в цветочный горшок, которыми избили Юрия.

https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/posts/1814931618675160

Полиция задержала восьмерых несовершеннолетних и одного взрослого, которых подозревают в связи с нападением в Париже на 15-летнего украинца Юрия. Все задержанные сейчас под стражей по обвинению в покушении на убийство и краже.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Всем, кроме Юрия, удалось сбежать.

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