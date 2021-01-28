 

Рада снова не смогла назначить Витренко первым вице-премьером – министром энергетики

28.01.2021, 14:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховная Рада на заседании 28 января не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины. Об этом сообщает кореспондент издания “ГОРДОН”.

За представление о назначении Витренко проголосовало 204 нардепа, минимально необходимое количество голосов – 226.

Глава правительства Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко сегодня. Во время перерыва представление рассмотрел и поддержал профильный комитет.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. “За” проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики. 25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент призвал поддержать его кандидатуру.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Песков: Визит президента на ГА ООН нежелателен из-за эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке

29.12 / Проведена квантовая телепортация на расстояние 44 километра

18.01 / Fiat Chrysler и Peugeot объединились в автогруппу Stellantis

05.09 / Путин рассказал о роли губернаторов в борьбе с коронавирусом в России

25.06 / Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

28.10 / Кулеба рассказал, когда с Ираном обсудят выплату компенсаций родственникам погибших в самолете МАУ

07.10 / Посол о запуске «Циркона»: РФ не играет мускулами перед Западом

27.01 / Актер Лахин из “Ликвидации” умер после заражения коронавирусом

20.07 / Пандемия подкосила экономические амбиции России

18.08 / Сайты с пропагандой криминальной субкультуры предложил блокировать до решения суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска