 

Нутрициологи: В период пандемии диеты опасны для здоровья

28.01.2021, 14:30, Разное
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Британские нутрициологи отметили, что соблюдать диеты во время пандемии – это неправильно. Лучше вместо отказа от продуктов просто сократить порции.
Консультанты по сбалансированному питанию объясняют, что экстремальное голодание, отказ от продуктов и жёсткая детоксикация организма в условиях непростой эпидситуации чрезвычайно опасны. Сейчас, как никогда, нужно рационально относиться к своему питанию, так как от этого может зависеть не только здоровье, но и жизнь в целом. Диетолог Роб Хобсон в ходе эпидемиологического исследования отметил, что люди, которые придерживаются всевозможных диет, наиболее подвержены различным инфекциям.

Доктор рекомендует экстремальное голодание перенести на тёплое время года, когда природа сможет поддержать человека плюсовой температурой и солнечными днями. Худеющим пациентам не хватает витаминов и минералов, поэтому вместо серьёзных пищевых ограничений лучше скорректировать питание, добавив в рацион цельнозерновые продукты, рыбу, нежирное мясо, фрукты и овощи.

Зарубежные медики советуют уменьшить объём порций, а ещё перед каждым приёмом пищи выпивать стакан тёплой воды, это поможет организму насытиться и не переедать во время обеда. Также на аппетит влияет общее состояние человека, поэтому нужно хорошо высыпаться (суточная норма – 7-8 часов) и поменьше нервничать.

Источник: kubnews.ru



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