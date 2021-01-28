 

В Госдуме рассмотрят законопроект об индексации пенсий

28.01.2021, 14:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», рассказал о новом законопроекте, который касается индексации пенсий. В ближайшее время Госдума рассмотрит нормативно-правовой акт, предусматривающий увеличение выплат лицам пенсионного возраста всех категорий.
Инициаторами данного законопроекта стали депутаты от партии «Справедливая Россия». Политики считают, что пенсионные выплаты не должны отставать от уровня инфляции в стране, поэтому в нынешнем году пенсия вырастет на 6,1 процента, в 2022-м – на 5,9 процента, а в 2023-м – на 5,6 процента. Изменения коснутся всех видов пенсионных выплат, а индексация будет проводиться не реже раза в год.

Также интернет-издание «ПолитЭксперт» уточняет, что выплаты по инвалидности, при потере кормильца и другие социальные и служебные пенсии также подпадут под действие данного закона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Мнение: До Лукашенко дошло: “вагнеровцы” вернулись в Россию

31.10 / Не только про аборты

12.10 / Мнение: Ударные БПЛА и война в Нагорном Карабахе

07.07 / Начало конца: Эмбер Херд и Джонни Депп посетили первое заседание суда по делу о клевете

25.01 / “Зеленая альтернатива” поборется за места в 39 региональных парламентах

28.09 / Ученые нашли связь между употреблением алкоголя и уменьшением мозга

16.10 / Кравчук рассказал о планах на Донбасс

21.12 / Хоккей с президентом: Путин исполнил новогоднее желание 9-летнего Димы из Челябинской области

19.08 / Квартиру Михаила Ефремова оценили в 40 миллионов рублей

30.10 / Валерия выступила за введение в РФ уголовного наказания за оскорбления в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска