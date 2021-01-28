В Госдуме рассмотрят законопроект об индексации пенсий

28.01.2021, 14:30, Разное

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Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», рассказал о новом законопроекте, который касается индексации пенсий. В ближайшее время Госдума рассмотрит нормативно-правовой акт, предусматривающий увеличение выплат лицам пенсионного возраста всех категорий.

Инициаторами данного законопроекта стали депутаты от партии «Справедливая Россия». Политики считают, что пенсионные выплаты не должны отставать от уровня инфляции в стране, поэтому в нынешнем году пенсия вырастет на 6,1 процента, в 2022-м – на 5,9 процента, а в 2023-м – на 5,6 процента. Изменения коснутся всех видов пенсионных выплат, а индексация будет проводиться не реже раза в год.

Также интернет-издание «ПолитЭксперт» уточняет, что выплаты по инвалидности, при потере кормильца и другие социальные и служебные пенсии также подпадут под действие данного закона.