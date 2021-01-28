 

Диетологи назвали лучшую рыбу для снижения уровня вредного холестерина

28.01.2021, 14:30, Разное
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Зарубежные диетологи рассказали, что вредный холестерин может закупорить кровеносные сосуды и вызвать проблемы с сердцем. Чтобы этого избежать, нужно употреблять в пищу жирную рыбу.
Итак, в здоровом еженедельном рационе должно быть не более двух порций рыбы, это обогатит организм омега-3 жирными кислотами. Идеально подойдут форель, скумбрия, сельдь и лосось, килька, сардины и шпроты, а также морепродукты. Для получения результатов необходимо свести к минимуму употребление колбасных изделий и жирного мяса, тортов, сала и топлёного масла.

Омега-3 кислоты очищают стенки сосудов от избытка вредного холестерина и укрепляют их, тем самым предотвращая образование холестериновых бляшек. Они улучшают вязкость крови и стабилизируют кровяное давление.

Одного питания мало, высокий уровень холестерина можно снизить, исключив курение и алкоголь, а ещё регулярно выполняя физические упражнения. Это могут быть пешие прогулки или езда на велосипеде.

Источник: www.express.co.uk



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