Мнение: Украденный портрет герцогини Девонширской и Наполеон лондонского преступного мира

28.01.2021, 14:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Легендарная Джорджиана потрясала современников своим образом жизни, а также красотой. Один из ее портретов, созданный Гейнсборо, вляпался в приключения.

Великий портретист писал ее несколько раз, речь идет о картине 1785-87 годов, где она изображена в своей "фирменной" черной шляпе.

Неизвестно каким образом картина испарилась из владений наследников герцогов. В 1830-е годы ее опознали висящей над камином одной пожилой учительницы мисс Энн Маджинни. Причем владелица слегка обрезала полотно — оно не вмещалось в нужное место. В 1841 году дама продала ее торговцу картинами за 56 фунтов.

Пройдя через руки нескольких дилеров и коллекционеров, в итоге картина оказалась в 1876 году на торгах Christie’s. Там она произвела фурор: на предаукционной выставке зрители ломились полюбоваться легендарной герцогиней.

Лондонский дилер Уильям Эгню отдал за нее 10 100 гиней, на тот момент это была самая дорогая картина, когда либо проданная на торгах. Три недели спустя после того, как стукнул молоток аукциониста, портрет был похищен. Вор вырезал ее из рамы (картина висела в галерее Thomas Agnew & Sons на Бонд-стрит).

Следующие 25 лет полотно провело под фальш-дном одного сундука, а в газетах периодически появлялись "утки" о том кто ее украл и куда дел.

Вором же, как оказалось, был знаменитый вор викторианской эпохи по имени Эдам Уорт и по прозвищу The Napoleon of Crime. Его брат был тогда арестован, и Уорт решил украсть картину, чтобы обеспечить средства на его залог. Но брата выпустили без залога, и Уорт оставил картину на черный день, просто потому что она ему приглянулась.



(Биография Уорта — это отдельная сага, рекомендую).

Его сообщники в краже картины, Джо Эллиот и Джунка Филлипс, однако были возмущены тем фактом, что не получили своей доли. Когда Ворт отказался отдать герцогиню, они сдали его копам, и Ворт был отправлен в тюрьму, хотя и по другим обвинениям. Освободившись четыре года спустя в 1897 году, Уорт отправился в Америку (там еще были большие осложнения с семейной жизнью у него).

Деньги были нужны. В 1901 году Уорт договорился о встрече с сыном Эгню в отеле Auditorium Hotel в Чикаго. С помощью агентства Пинкертона (которое знало о нем слишком многое), Уорт вернул картину законному владельцу. За компенсацию в 25 тыс. долларов.

Он приговаривал: "The Lady must go home".

Эгню-сын увез портрет обратно в Англию. И выставил на продажу. Другой человек-легенда – Дж. П. Морган, услышав о такой возможности, немедленно переплыл океан, заплатил, по собственным словам 150 тыс. долларов, и увез герцогиню в США обратно.. В собрании его семьи работа находилась более девяносто лет.

И вот наконец в 1994 году она снова появилась на торгах. Нынешний герцог Девонширский, молодчина какой, выкупил на Sotheby's за 408 870 долларов прапрабабушку!

И повесил ее в фамильную резиденцию Chatsworth House, в South Sketch Gallery.

Двухсотлетние скитания Джорджианы завершились.



фото отсюда

Источники: (1), (2)