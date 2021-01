В Нидерландах мама забрала сына с акции протеста, увидев сына в прямом эфире ТВ

28.01.2021, 14:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Подросток в Нидерландах во время беспорядков попал в прямой эфир на телевидении, где его увидела мама и забрала сына домой.

Юноша присоединился к друзьям на акции протеста. Трансляцию с места событий вел местный телеканал. Подросток пытался попасть в кадр, выкрикивал в микрофон журналиста. Мать увидела своего сына в прямом эфире, после чего поехала забирать его домой, передает Reddit.

Dutch kid joins his friends during riots on live TV; finds out mom was watching TV from r/PublicFreakout

В среду на четвертый день протестных акций в Нидерландах задержаны более 130 человек, в том числе за подстрекательство к беспорядкам, говорится в сообщении национальной полиции.

Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в Нидерландах введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

Кроме того, с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30 (с 23.00 до 06.30 мск). На этом фоне в выходные в ряде городов прошли несанкционированные властями акции протеста, задержаны около 300 человек. Полиция Нидерландов применила для разгона протестующих силовые методы, а также дубинки, слезоточивый газ и водометы.