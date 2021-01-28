Скандалы: Тайна ялтинского генплана

28.01.2021, 14:00, Разное

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Кому и зачем снова понадобилось перекраивать главный курортный город Крыма

Грядут изменения в генплане Ялты – новые московские заказчики хотят получить свою долю. Корректировка плана территорий обойдется бюджету недорого. Южный берег – самая дорогая земля в Крыму. 32 населенных пункта, входящих в единое муниципальное образование Ялта – его изюминка. Земельные участки Большой Ялты – это неповторимые природные красоты, это и главный элемент, ядро множества коррупционных схем.

Долгая история генплана

Генеральный план развития Ялты – уже в российские времена – не могли принять несколько лет. Население боялось, что местность лишится оставшихся зеленых насаждений и подвергнется сплошной застройке, чиновники пытались договориться со всеми, учесть пожелания всех заинтересованных лиц. О перспективах города говорил и охотно хвалил план тогдашний мэр Ялты Андрей Ростенко, ближайший соратник главы Крыма Сергея Аксенова. Однако в июле 2017 года Ростенко уволился по собственному желанию, а вскоре был арестован.

Тогда от имени разработчиков генплана выступали специалисты петербургского НИИП Градостроительства и симферопольского проектного института «Геоплан». Они рекламировали свой проект и, понятно, ссылались на трудности – большое и негативное наследие продажной власти Украины.

Приобретения

Генпланом на территории городского округа предусмотрено строительство новых санаторно-курортных и туристских объектов с увеличением доли круглогодичного организованного отдыха. Для них было изыскано более 200 гектаров земли. Разработчики нашли 12,5 километра береговой полосы, на которой возможно обустроить новые пляжи, для новых жилых объектов они изыскали около 640 гектаров земли.

Генплан Ялты предусматривает и строительство новых объектов: конноспортивного клуба в поселке Оползневое, туристско-развлекательного комплекса «Винный парк» с винодельней и сыроварней в Понизовке (о намерении заявил Сбербанк) и еще одного в Симеизе, академии тенниса у Воронцовского парка, спортивного центра в Ялте, яхтенного клуба в Отрадном, тематического парка в Никите, гольф-клуба в Партизанском (его проект презентовали еще соратники президента Украины Виктора Януковича по Партии регионов). Тогда 112 га земли над Гурзуфом было выделено фирме «Антал-Крым», принадлежавшей видному «регионалу», товарищу Януковича по охоте и гольфу Антону Пригодскому.

Интересно, что и ныне в Ялте существует ООО «Антал-Юг», половина которого принадлежит Виталию Антоновичу Пригодскому (российскому гражданину). Он же, но как украинский гражданин, судя по украинской базе OpenUa, в этой стране является соучредителем четырех компаний и физлицом-предпринимателем.

Но вернемся к генплану развития Ялты. На месте бывших табачных полей «Массандры» предполагается заложить новый спортивный центр с футбольными полями, теннисными кортами, спортплощадками, ледовым катком, плавательным бассейном.

Потери

Принятие генплана горсоветом продавили уже при следующем мэре, Алексее Челпанове, в августе 2018 года. Это тоже был «человек Аксенова», выходец из ФСО. Голосованию предшествовали большие скандалы. Большинство претензий общественников касались легализации хаотичной застройки, заповедных территорий, городских лесов. Фактически переставал существовать поселок Олива – в связи с соответствующим приказом Федеральной службы охраны (ФСО), неурегулированной градостроительной ситуацией оставалась территорий, примыкающих к Даче Тессели в Форосе и к горе Кошке – Лименской долине, где около 300 земельных участков было выделено в собственность.

Свежий взгляд

Уволился и Челпанов. Следующий мэр, Иван Имгрунт, прибыл в Крым с Кубани. Поговаривают, его перемещению в кресло ялтинского мэра способствовал банкир Андрей Костин. Возглавляемый им ВнешТоргБанк (ВТБ) имеет свои интересы на Крымском полуострове, владея значительными по площади виноградники и большими по мощности винодельни, но они расположены вблизи Севастополя и Бахчисарая.

В то же время у ВТБ есть собственность и на Южнопобережье. Именно он через ООО «Фориан» владеет бывшей госдачей, а ныне – пятизвездочной гостиницей в Форосе.

Возможно, теперь появились и другие интересы: по существующему генплану, площадь городского округа Ялта составляет 28,406 тысячи гектаров, 8% из которых – это сельхозземли, кое-где сохранились виноградники. Ялта два года жила с хромым генпланом, но 26 июня 2020 года какие-то новые заинтересованные силы заставили администрацию города принять два постановления: № 1998-п и №1999-п о подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки и изменений генерального плана Ялты. Оба постановления подписаны Иваном Имгрунтом.

Конкурс-аттракцион

2 сентября во исполнение этих постановлений администрация Ялты объявила два конкурса: «Разработка изменений генерального плана муниципального образования городской округ Ялта» и «Разработка изменений правил землепользования и застройки», стоимость работ по каждому проекту – более 11 млн руб. Источник финансирования – республиканский бюджет РК и бюджет Ялты. Срок окончания проектных работ – 30 июня 2021 года.

18 октября Иван Имгрунт 2020 года умер от осложнений коронавируса. Запущенная им конкурсная машина продолжала свое движение. На участие в конкурсе по изменению генплана были поданы три заявки: от авторов нынешнего генплана симферопольского института «Геоплан», от московского института «Гипрогор» – оба с предложениями цены, превышающими 10 млн руб. Третьим участником конкурса был – с ценой 2 млн руб – Институт градостроительного планирования Москвы. Он и победил. 1 декабря были подписаны итоговые протоколы.

Но, как оказалось, еще в сентябре в антимонопольную службу пожаловались и «Геоплан», и «Гипрогор», впоследствии проигравшие конкурс. По мнению заявителей, кроме неуместных в данном случае деталей технического характера, от его участников необоснованно требовали иметь действующую лицензию ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При этом главный элемент документации – техзадание не предусматривает работу с материалами, содержащими гостайну. Жалобы были признаны обоснованными, 17 декабря итоговые протоколы были отменены.

Продолжение следует

24 декабря администрацию Ялты возглавила Янина Павленко, конкурс продолжился. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Ялты, отвечая на вопросы, пояснили, что назрела необходимость внести изменения в генплан. Чиновник, подписавший техзадание, напомнил: «Вы же знаете, что у нас в генплане очень много нерешенных вопросов, неурегулированные градостроительные ситуации. Сейчас планируется решить все наболевшие вопросы, исключенные, неурегулированных».

По его словам, конкурс завершился благополучно: 29 декабря были подписаны новые итоговые контракты – с Институтом планирования Москвы. Чем объясняется столь значительная скидка в цене проекта, он пояснить не смог: «Федеральная антимонопольная служба разбиралась со всеми этими вопросами, и в итоге победителя признали победителем». Срок сдачи документа остался прежним.

Кому удалось договориться с антимонопольной службой, чем вызвана столь стремительная перемена мнения ее специалистов, пока выяснить не удалось.

Тамара Лапшинская