 

Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию

28.01.2021, 13:50, Новости дня
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87-летний советский и российский актер Василий Лановой, который со 2 января после заражения коронавирусом находится в больнице, переведен в реанимацию. Об этом 28 января в комментарии ТАСС заявил директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, медики контролируют ситуацию.

Российский композитор Вячеслав Моцардо, который является другом Ланового, рассказал информагентству, что актер в течение 20 дней находился под капельницей, из-за чего его организм ослаб. Моцардо уточнил, что в настоящее время тест на COVID-19 у Ланового отрицательный.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 выявили у болеем чем 100,9 млн человек, из них более 2,17 млн умерли.

В России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 3,7 млн, умерло 70,5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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