 

НАБУ разыскивает экс-главу налоговой Верланова. Он сообщил, что находится в Германии

28.01.2021, 13:50, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Постановление НАБУ Верланов будет оспаривать, об этом он написал в Facebook.

“Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому, [объявление в розыск] решение буду оспаривать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря”, – отметил экс-глава ГНС.

Верланова объявили в розыск 21 декабря 2020 года, в связи с этим НАБУ приостановило расследование дела в отношении экс-главы ГНС, пишет “Слово і діло”. Издание сообщает, что постановление НАБУ оспаривал адвокат Верланова, по его словам, Национальному антикоррупционному бюро было известно о местонахождении экс-главы ГНС, однако жалоба была отклонена.

20 октября 2020 года Офис генпрокурора Украины сообщил Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, после чего дело было передано в НАБУ.

Досудебное расследование установило, что экс-глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

https://www.facebook.com/sergey.verlanov/posts/10158944288924803

Кабинет Министров Украины 24 апреля 2020 года уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он оспаривает в суде.

16 октября главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, заявил, что СБУ готовит задержание Верланова в рамках уголовного производства, связанного “с оптимизацией налогов компанией “АрселорМиттал”. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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