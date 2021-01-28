 

За 20 лет Россия потратила на геополитику $609 млрд. Инфографика “Новой газеты”

28.01.2021, 13:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За 20 лет Россия, которой на разных должностях руководил нынешний президент Владимир Путин, потратила в интересах геополитики $609 млрд (почти 46 трлн рублей). Об этом свидетельствуют подсчеты российской “Новой газеты”, опубликованные 27 января.

Издание разделило затраты на три блока: поддержка режимов ($268,9 млрд), энергетические проекты ($224,4 млрд) и прощенные долги СССР ($116 млрд).

Самыми затратными оказались поддержка режимов в Беларуси ($109 млрд) и в Украине ($103 млрд). Дешевле всего обошлись долги Афганистана – $10 млрд.

На поддержку непризнанных республик Россия потратила, по данным “Новой газеты”, $32 млрд.

Издание отмечает, что за деньги, потраченные на геополитику, можно было бы построить в РФ 15 тыс. новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина России по 400 тыс. руб (около $5,2 тыс.).


Инфографика: novayagazeta.ru

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

03.09 / Иностранный вирусолог заявил о политизации критики российской вакцины от COVID

06.01 / Во время штурма здания Конгресса США по людям стреляли – СМИ

05.07 / Президент Трамп: Америка возвращается к своему величию

06.07 / В Эстонии перезревает клубника. В отсутствие украинских сезонных рабочих к уборке планируют привлечь заключенных

23.07 / Мэр Чикаго обещает не пустить в город «войска Трампа», несмотря на разгул криминала

20.08 / СБУ о «вагнеровской операции» в Беларуси: обычный фейк

12.08 / Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса

04.01 / В Крыму за год запасы воды уменьшились почти втрое

05.12 / Глава Нацразведки США – Китай — угроза №1 для США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска