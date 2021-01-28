 

“Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов”. Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми

28.01.2021, 13:50, Новости дня
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Жена народного депутата, главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко разместила в Instagram снимок с белым котом на руках.

“Вы слышали такую поговорку: “Теплое слово и кошке приятно”? И моему коту тоже, как оказалось. Если я долго не обращаю на него внимания, он приносит мне какую-нибудь свою игрушку, чтобы я поиграла с ним. Я ловлю себя на мысли, что на несколько минут откладываю все дела, чтобы уделить ему время. Потому что это милое существо тоже дарит мне в ответ свое доброе мурлыканье и наполняет пространство уютом”, – рассказала она.

Марченко провела параллели с отношениями между людьми.

“Часто ли мы можем отложить все дела ради друг друга? Мы все время заняты, нам некогда, мы “живем” в гаджетах, для какого-то будущего… А мимо проходит жизнь, и мимо проходят тысячи ласковых слов – и целебные волны не долетают до миллионов сердец, потому что эти слова так и остаются нами не сказанными”, – заявила телеведущая.

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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. Она вела шоу “Х-фактор” на канале СТБ.

Телеведущая замужем за Медведчуком с 2003 года. Это ее второй брак. Дочь Марченко и Медведчука Дарью (2004) крестил президент РФ Владимир Путин. От первого мужа, бизнесмена Юрия Коржа у Марченко есть сын Богдан (1997).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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