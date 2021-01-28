В Китае используют ректальный метод тестирования на COVID-19

28.01.2021, 13:36, Разное

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Медики из Китая нашли более эффективный и точный метод тестирования на COVID-19. Врачи берут мазки ректально, поскольку вирус дольше хранится в прямой кишке.

Ученые из Китая провели новое исследование COVID-19, направленное на определение лучших способов диагностики заболевания. В результате экспертам удалось установить, что вирус сохраняется в испражнениях и прямой кишке намного дольше, а это, в свою очередь, позволяет с большей точностью поставить правильный диагноз. Медики уже сейчас начали использовать ректальный метод тестирования на коронавирус.

Все же подобная практика применяется только в местах централизованного карантина, поскольку для полного подтверждения результатов исследования необходимо провести ряд дополнительных мероприятий. В данный момент самым популярным способом тестирования является забор из зева, поскольку он быстрый и практичный, но в ближайшее время все может измениться. Об этом пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».