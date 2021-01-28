 

Летчик ВВС США раскритиковал новейший истребитель F-35 за сенсорный экран

28.01.2021, 13:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский летчик дал комментарий альтернативному журналу про авиацию и подверг критике новейший истребитель ВВС США.
Это первый самолет, где в кабине пилота вмонтирована сенсорная панель, рассказал американский летчик изданию Hush-Kit. Данная инновация существенно упрощает пилотирование, поскольку панель способна изменить свои основные функции. Однако именно это и является основным недостатком американского воздушного судна по причине отсутствия тактильной отдачи у монитора.
«В 20% случаев я не попадаю в нужную часть экрана», – пожаловался собеседник издания, объясняя, что такого рода ошибки достаточно сильно ощутимы в некоторых зонах с высокой турбулентностью.
Отдельного внимания удостоена и новая разработка американских инженеров – «волшебный шлем», стоимость которого обходится властям США в 400 тысяч долларов. Пилот ВВС считает, что более ранние проекционные дисплеи HUD в использовании значительно удобнее, поскольку вся информация отображалась в них без сжатия. Опцию голосового ввода летчик считает и вовсе лишней, поскольку она не имеет необходимой стабильности, информирует «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Теорию Дарвина о зарождении жизни поставили под сомнение

24.09 / Власти Берлина пригрозили русскоязычной диаспоре депортацией за нежелание учить арабский

05.11 / Диетолог назвал «мощные» средства от усталости

22.09 / Лукашенко заявил о намерении поехать в Магадан

07.07 / 4 пугающих и апокалиптичных, но малоизвестных пророчеств о Будущем

26.08 / Обнаженная Леди Гага в маске приняла ледяную ванну

27.08 / Мнение: Разгон “сцепки” при демократии и диктатуре

20.07 / Из Армении пишут

03.12 / В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки

16.10 / На конкурс президентских грантов 2021 года подано более 10 тыс. заявок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска