Летчик ВВС США раскритиковал новейший истребитель F-35 за сенсорный экран

28.01.2021, 13:36, Разное

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Американский летчик дал комментарий альтернативному журналу про авиацию и подверг критике новейший истребитель ВВС США.

Это первый самолет, где в кабине пилота вмонтирована сенсорная панель, рассказал американский летчик изданию Hush-Kit. Данная инновация существенно упрощает пилотирование, поскольку панель способна изменить свои основные функции. Однако именно это и является основным недостатком американского воздушного судна по причине отсутствия тактильной отдачи у монитора.

«В 20% случаев я не попадаю в нужную часть экрана», – пожаловался собеседник издания, объясняя, что такого рода ошибки достаточно сильно ощутимы в некоторых зонах с высокой турбулентностью.

Отдельного внимания удостоена и новая разработка американских инженеров – «волшебный шлем», стоимость которого обходится властям США в 400 тысяч долларов. Пилот ВВС считает, что более ранние проекционные дисплеи HUD в использовании значительно удобнее, поскольку вся информация отображалась в них без сжатия. Опцию голосового ввода летчик считает и вовсе лишней, поскольку она не имеет необходимой стабильности, информирует «ПолитЭксперт».