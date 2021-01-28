После смерти матери Любовь Успенскую грудью кормила собственная тетя

28.01.2021, 13:36, Разное

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Российская певица Любовь Успенская поздравила свою тетю с 85-летним юбилеем, назвав ее «второй мамой». После смерти родной матери ее сестра Лидия Мельник кормила грудью эстрадную артистку.

Еще в младенческом возрасте Любовь Успенская лишилась мамы, та скончалась в Киеве от осложнений, вызванных родами. Об этом исполнительница вспоминала в День матери, отмечая, что она горько сожалеет, ведь ей не удалось пообщаться с самым родным человеком.

Однако в то время сестра Елены Чайки (имя мамы певицы) сама была кормящей женщиной, поэтому Лидия Мельник без проблем смогла выкормить молоком и Любовь Успенскую. Поэтому исполнительница называет ее «второй мамой». Она пожелала тете долгих лет жизни, а ее поклонники присоединились к поздравлениям.

Стоит отметить, что в личной жизни Любовь Успенская тоже испытывает сложности. Ранее она была замужем за Александром Плаксиным, но теперь переживает, что не заключила с ним брачный контракт, ведь сейчас ей предстоит болезненный развод.

Источник: teleprogramma.pro