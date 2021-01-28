Испуганный Серёжа Шнуров – Личное мнение

28.01.2021, 13:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мужик-мужик Шнур накатал в полицию заявление на Иосифа Пригожина, в связи с якобы бывшими полгода-год назад угрозами начистить морду.

Пусть объяснят, считает Серёга, что меня бить нельзя, хотя никто и не собирался.



Фото: Соцсети

Я всегда говорила: алкоголизм разрушает личность. Сейчас расскажу, что произошло, на мой взгляд.

Шнур оскорбил Валерию. Иосиф, как положено мужу, тогда что-то ответил. Шнуров, спустя много месяцев, побежал в полицию за защитой.

Когда на публику отношения выясняют две бабы, можно брезгливо поморщиться — ну, это же бабы! Напьётся Зинка с третьего этажа и давай строчить заявления на Любку с пятого — в опеку, управдому, в Думу и лично Путину. Мол, пожар, потоп, дети некормлены и сиську просят и вообще оппонентка хочет меня убить.

Мерзко выглядит? Мерзко. Но это — баба. Просто старая пьющая баба, что с неё взять?

Но алкоголь разрушает не только женскую личность. Брутальный с виду мужик со шнурком между ног бежит писать заявление об угрозе, которой нет.

Боится ли Шнуров Пригожина? Не исключаю. Мало ли какие черти ещё померещатся?

Иосиф Пригожин считает заявление Шнуркова пиаром. Я так не считаю — даже ради того, чтобы о нём говорили, человек не станет вести себя как трамвайная баба. Хотел бы пиара — продолжил бы оскорблять Валерию, было бы эффективнее. А тут — ну, явно человек не в себе, если на полном серьёзе бежит в полицию.

Хочу обратиться к новой жене Шнуркова — она мне нравится. Дорогая, алкоголь в вашем доме должен быть под запретом. Даже в самых малых дозах, если человек давно пьющий, спиртное провоцирует изменение гормонального фона, когда начинают вырабатываться фитоэстрогены — аналог женских гормонов.

Отсюда слёзы алкоголиков, как в ПМС. Ну, и несколько неадекватное ситуации поведение.

Всё это лечится — физическими нагрузками. Приседания полезны и для простаты, и для мозга. Купи ему штангу, пусть приседает, делает выпады. Ну, а полицию — вот писать ложный донос плохая идея, потому что сейчас за него могут и посадить.

А как вы расцениваете поведение Шнурова?

—