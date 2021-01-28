Как из Ямальской тундры спасали семью с детьми

28.01.2021, 13:22, Разное

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Семье оленеводов с двумя маленькими детьми потребовалась срочная эвакуация из Ямальской тундры. Подробностями операции поделились в экстренных службах.

Кочевники отправились в город, однако по дороге у них сломался снегоход. Тем временем температура воздуха опустилась ниже 40 градусов мороза. В связи с этим спасатели выехали на поиски семьи спустя всего несколько минут после поступления сообщения.

Ситуацию осложнил тот факт, что заплутавшая семья не могла точно указать свое местоположение. “Приходится выяснять, спрашивать хоть какие-то ориентиры ближайшие. И быстро работать”, – цитирует телерадиокомпания “Ямал-Регион” начальника поисково-спасательной группы районного ПСО “Ямалспаса” Дениса Розборского.

Оленеводов удалось найти, после чего их отравили в больницу. Вся семья – даже маленькие дети – пострадать не успели.