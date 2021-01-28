Полномочия российской делегации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме

28.01.2021, 13:22, Разное

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С требованием не ратифицировать мандат российской делегации выступили представители Украины и стран Балтии. Большинство в ПАСЕ не поддержало их инициативу.

По словам Слуцкого, ассамблея не собирается идти в фарватере русофобского меньшинства и готова к диалогу с Москвой.

“Россия сохраняет свое присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую”, – сказал депутат.

Ранее вице-спикер ГД Петр Толстой заявил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ассамблея ограничит полномочия хотя бы одного ее члена. “Ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится”, – подчеркнул парламентарий.