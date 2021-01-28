Ланового перевели в реанимацию

28.01.2021, 13:14, Новости дня

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Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», – сказал Крок ТАСС

Композитор Вячеслав Моцардо, друг Ланового, заявил, что за 20 дней под капельницей артист ослаб, потому его перевели в реанимацию. «Тест на коронавирус у него отрицательный», – указал композитор.

В больнице №15 имени Филатова РИА «Новости» подтвердили, что артисту стало хуже. «Он находится в реанимации», – сообщили в медучреждении.

Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. У артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких. Он вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.