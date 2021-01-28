 

Российская делегация пригрозила уходом из ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий и попросила не оскорблять Путина

28.01.2021, 12:56, Новости дня
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Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что РФ “накажет” ассамблею в случае ограничения полномочий россиян. Об этом 28 января сообщает “Европейская правда”.

“Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегаций – мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году”, – сказал Толстой.

Он также выразил недовольство высказываниями в адрес президента России Владимира Путина со стороны украинского представителя в ПАСЕ, нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко.

“Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина… Это в силах председательствующего – не допускать такого”, – заявил Толстой.

“Европейская правда” отмечает, что накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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