 

Встреча министров “Люблинского треугольника” состоится 29 января. На нее пригласили Тихановскую

28.01.2021, 12:56, Новости дня
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Украина, Польша и Литва 29 января в онлайн-формате проведут очередное заседание “Люблинского треугольника”. Оно пройдет с участием белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В заседании примут участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его коллеги из Литвы и Польши Габриэлиюс Ландсбергис и Збигнев Рау.

“Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по инициативе украинской стороны на встрече выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”

В ноябре Кулеба сообщал, что в 2021 году состоится встреча министров, на которой будут обсуждаться конкретные проекты и ключевые направления сотрудничества стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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