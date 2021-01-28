 

53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото

28.01.2021, 12:56, Новости дня
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53-летняя американская модель Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Об этом она рассказала в интервью, которое 28 января опубликовано на сайте Daily Mail.

По словам Андерсон, церемония бракосочетания состоялась на Рождество в ее загородном поместье, расположенном на острове Ванкувер в Канаде.

Модель сообщила, что познакомилась с Хейхерстом около года назад, а сблизиться им помог карантин, вызванный эпидемией коронавируса.

Андерсон подчеркнула, что новый супруг “любит ее по-настоящему”. Издание отмечает, что до того, как стать телохранителем модели, Хейхерст работал строителем.

https://www.facebook.com/DailyMailCeleb/posts/1841994889296445

Андерсон была замужем пять раз, при этом со своим третьем мужем, кинопродюсером Риком Саломоном модель регистрировала брак дважды. 

Ее последнее замужество состоялось в начале 2020 года и продлилось 12 дней. От первого брака с музыкантом Томми Ли у Андерсон есть два сына – Брэндон (1996) и Дилан (1997).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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