У омоновца, пнувшего женщину, обнаружили израильское гражданство

28.01.2021, 12:49, Разное

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Сотрудник ОМОНа Сергей Забралман, ударивший женщину на митинге (хотя по словам Владимира Соловьёва, женщину «оттолкнули ногой, упираясь в живот») имеет гражданство Израиля, выяснила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в Следственном комитете РФ.

Кроме того, следователи подозревают Забралмана в связях с Североатлантическим альянсом.

– При обыске в квартире у него обнаружили удостоверение солдата НАТО и чековую книжку Госдепа, — рассказали в СКР.

Если это подтвердится, то омоновцу будет грозить до 15 лет лишения свободы по статье 1952 «Безродный космополитизм».

– Мы долго не понимали, почему он так странно ведёт себя. Постоянно толкался, норовил задеть, пнуть исподтишка. Всё-таки у нас в ОМОНе царит интеллигентная обстановка. А теперь всё встало на свои места, — признались коллеги нападавшего.

Источник: ИА “Интерсакс”