 

Мнение: Путин троллит

28.01.2021, 12:44, Разное
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Вчера включил днем радио, свое нелюбимое КовидФМ – слышу голос знакомый, и явно толкает речь, а не новости рассказывает. Прислушался – блин, да это Путин! “Что-то, – думаю, – он зачастил; теперь-то что – опять какая-то Прямая линия? Или Спаслание? Да нет, вроде Спасланию еще не время…” Грешным делом подумал, что это он выступает на открытии дорожной развязки в Химках – “совсем старик поехал…”

Потом оказалось – ба! Да это ж он как бы в Давосе выступает! (не выходя, понятное дело, из любимого бункера) И минут пять послушал. Попал, кстати, на интересное место: Путин, обращаясь ко всем мировым лидерам сразу, довольно жестко потроллил американцев и лично Байдена по поводу недавних выборов президента и забанивания Трампа в соцсетях, а также забанивания самих соцсетей (типа Парлер). Старый черт, однако, держит руку на пульсе – даром что сам интернетом не пользуется.

Вышло забавно, мне даже понравилось. Жаль, что острота пропадет – ежу понятно, что скользкие места, как и, наверно, всю речь целиком, мировые СМИ замнут “для ясности”, и все колкости нашего Демосфена пропадут втуне. Как опять же в том старом советском анекдоте (советские анекдоты становятся один за другим пугающе актуальными): Наполеон говорит – эх, если бы у меня была газета Правда, мир никогда бы и не узнал, что я проиграл битву при Ватерлоо…

Источник: Размышления вольного социолога



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