Супруга Ефремова требует отдать ей спрятанные актером деньги

28.01.2021, 12:42, Разное

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Жена осужденного за вождение в нетрезвом виде, что повлекло смерть человека, Михаила Ефремова требует отдать его деньги. По словам Софьи Кругликовой, перед судом он запер их в банковской ячейке, доступ к которой имеет только актер.

В течение продолжительного времени Софья Кругликова пытается получить доступ к банковской ячейке. Ранее при помощи адвокатов она намеревалась получить от Михаила Ефремова доверенность, но тот отказывался подписывать какие-либо документы. Теперь она просто заявляет, что актер должен отдать ей спрятанные им финансы.

Сейчас Михаил Ефремов находится в колонии общего режима, к ней его приговорил 22 октября Мосгорсуд. Там он проведет семь с половиной лет. В рамках апелляции приговора актер признал свою вину и попросил о смягчении наказания, но срок был уменьшен всего на полгода с учетом того, что артист находился в следственном изоляторе и под домашним арестом.

Источник: www.gazeta.ru