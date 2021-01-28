В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp

28.01.2021, 12:42, Разное

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Переписка в Telegram теперь может быть восстановлена из других приложений, в их числе и американская система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp. Нововведение стало доступно после того, как Telegram обновился до версии 7.4 для операционной системы iOS.

После выхода обновления 7.4 для iOS для владельцев Telegram стало возможным переносить переписку из таких приложений, как Line, WhatsApp и KakaoTalk. Об этом сообщается в аннотации к обновлению в официальном магазине приложений AppStore. Сообщается о новых возможностях пользователей по удалению созданных групп для всех участников, регулировке громкости голосовых сообщений, подаче жалобы на каналы или группы, которые могут совершать мошеннические действия, выдавать себя за официальные аккаунты и организации.

С начала 2021 года около 30 миллионов пользователей отказались от использования мессенджера WhatsApp, о чем пояснила авторитетная газета The Guardian. Им не понравились новые условия применения приложения: согласно нововведениям, WhatsApp будет делиться личными данными с Facebook, который и является владельцем популярного приложения.

Не оценившие таких изменений владельцы мессенджера массово начали переходить на Telegram и Signal. Стоит отметить, в свете последних событий WhatsApp приостановил срок введения нового соглашения до 15 мая 2021 года.

Источник: lenta.ru