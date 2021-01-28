Онищенко считает историю с итальянским врачом-убийцей «мутной»

28.01.2021, 12:42, Разное

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Депутат государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал прессе ситуацию с итальянским врачом-убийцей. Политик считает данную историю «мутной», поскольку версия следствия весьма маловероятна в реальной жизни.

В Италии под следствие попал врач, которого подозревают в убийстве нескольких пациентов, больных COVID-19. По версии полиции, медик вводил людям в больших количествах препарат, который способен вызвать проблемы с легкими. Подобное заключение основано на результатах вскрытия скончавшихся. Однако российский политик Геннадий Онищенко считает, что данная история «мутная», поскольку следствие не учитывает всех факторов.

Депутат Госдумы подчеркнул: при расследовании следует также не забывать о человеческом факторе и возможной врачебной ошибке, поскольку в период пандемии персонал больницы постоянно находится под большим давлением – как моральным, так и физическим. Делать из специалиста «врача-убийцу» без весомых доказательств недопустимо. Не стоит также забывать, что медик не самостоятельно колол препарат, а только назначал его. Не исключено, что ошибку допустил медперсонал, который непосредственно контактировал с пациентами и проводил с ними медицинские процедуры.

Также интернет-портал «New Inform» цитирует слова Онищенко: «Другое дело при отрицательном психологическом стрессе, который преследовал его – боязнь заболеть, сразу много заданий, тяжелых больных. Это могло повлиять на психику, но в этом надо разбираться». Все же точку в этой истории поставит только итальянский суд.