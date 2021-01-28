 

Онищенко считает историю с итальянским врачом-убийцей «мутной»

28.01.2021, 12:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал прессе ситуацию с итальянским врачом-убийцей. Политик считает данную историю «мутной», поскольку версия следствия весьма маловероятна в реальной жизни.
В Италии под следствие попал врач, которого подозревают в убийстве нескольких пациентов, больных COVID-19. По версии полиции, медик вводил людям в больших количествах препарат, который способен вызвать проблемы с легкими. Подобное заключение основано на результатах вскрытия скончавшихся. Однако российский политик Геннадий Онищенко считает, что данная история «мутная», поскольку следствие не учитывает всех факторов.

Депутат Госдумы подчеркнул: при расследовании следует также не забывать о человеческом факторе и возможной врачебной ошибке, поскольку в период пандемии персонал больницы постоянно находится под большим давлением – как моральным, так и физическим. Делать из специалиста «врача-убийцу» без весомых доказательств недопустимо. Не стоит также забывать, что медик не самостоятельно колол препарат, а только назначал его. Не исключено, что ошибку допустил медперсонал, который непосредственно контактировал с пациентами и проводил с ними медицинские процедуры.

Также интернет-портал «New Inform» цитирует слова Онищенко: «Другое дело при отрицательном психологическом стрессе, который преследовал его – боязнь заболеть, сразу много заданий, тяжелых больных. Это могло повлиять на психику, но в этом надо разбираться». Все же точку в этой истории поставит только итальянский суд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Умер на вызове

10.01 / Мнение: О начале банкротства и краха Америки

02.10 / Путин пожелал Трампу здоровья

26.09 / Подиум для народа

24.07 / Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения

30.09 / Мнение: И еще одна любопытная легенда, связанная с феей Мелюзиной

28.07 / Redmi Note 9 Pro / Pro Max получат новые варианты памяти

27.10 / Психолог Джо Рок рассказал о пользе частых объятий для здоровья

25.08 / Мнение: Мем недели! ЧВК “ПЕСНЯРЫ”.

21.07 / Вакцина от ВПЧ в десять раз снижает количество инфицированных — Антонина Обласова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска