Пациенты с шизофренией подвержены почти трехкратному риску смерти от COVID-19

28.01.2021, 12:40, Разное

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry, представлен анализ более 7,3 тысячи взрослых пациентов с подтвержденным COVID-19, которые обращались за помощью в больницы Нью-Йорка в период с марта по май. В этой когорте ученые выделили пациентов, у которых ранее была диагностирована шизофрения, аффективные и тревожные расстройства и скорректировали данные с учетом пола, возраста, расы и различных факторов риска COVID-19.

Оказалось, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 была примерно в 2,7 раза выше чем у людей без этого заболевания. Для сравнения: у людей 45-54 лет риск смерти от коронавируса в 3,9 раза выше по сравнению с более молодыми пациентами, и он удваивается с каждым десятилетием. У людей с диабетом 1 типа он в 3,5 раза выше по сравнению с недиабетиками, с диабетом 2 типа — примерно в два раза. При этом другие психические расстройства никак не влияли на риск смертности, отметили ученые.

По словам профессора психиатрии Медицинской школы Университета Нью-Йорка Дональда Гоффа (Donald Goff), ведущего автора исследования, продолжительность жизни людей с шизофренией сократилась в среднем на 20 лет. Многие пациенты умирают от пневмонии и вирусных заболеваний, но это было связано главным образом с вредными привычками и сопутствующими заболеваниями. Однако в новом исследовании полученные данные были скорректированы с учетом всех этих факторов.

«Вероятно, само заболевание или препараты, которые применяются для лечения, подрывают иммунную систему», – считает Гофф.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что люди с синдромом Дауна имеют десятикратный риск смерти от COVID-19. Из-за особенностей анатомии таки пациенты очень подвержены респираторным инфекциям. Повышению риска заражения и тяжелого течению способствуют и генетические особенности: у людей с синдромом Дауна есть три копии генов, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух представлены тремя копиями. Ген TMPRSS2 кодирует фермент, который расщепляет спайковый белок оболочки вируса, тем самым помогая вирусу активнее проникать в клетки организма.