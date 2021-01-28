 

В России за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19

28.01.2021, 12:28, Разное
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За последние сутки в России подтвердили 19 138 новых случая.
В оперативном штабе рассказали, что у 11,5 процентов из них не наблюдалось
клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 26 775 человек,
умерли 575 пациентов.

Лидером среди российских регионов по количеству инфицированных является
Москва. Суточный прирост в столице составил 2 897 человек. За сутки
скончались 62 пациента, 6 142 были выписаны из больниц.

На втором месте расположился Санкт-Петербург с 2 128 новых случаев.
Далее идет Московская Область, где выявили 939 больных. Четвертую и пятую
строчку занимают Нижегородская и Воронежская области с 469 и 382 случаями.

Таким образом, всего на сегодняшний день выявлено 3,8 миллионов
случаев коронавируса в 85 регионах. Победили опасную болезнь 3,2 миллиона
человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 71 651 граждан.

Ранее стало известно о смягчении ряда ограничений в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 27 января все рестораны, бары, клубы и другие заведения возобновят работу в ночные часы.

Также со вчерашнего дня требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим, теперь носит рекомендательный характер. Руководители организаций и предприятий будут сами решать, необходимо ли им снова менять режим работы.



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