В России за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19

28.01.2021, 12:28, Разное

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За последние сутки в России подтвердили 19 138 новых случая.

В оперативном штабе рассказали, что у 11,5 процентов из них не наблюдалось

клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 26 775 человек,

умерли 575 пациентов.

Лидером среди российских регионов по количеству инфицированных является

Москва. Суточный прирост в столице составил 2 897 человек. За сутки

скончались 62 пациента, 6 142 были выписаны из больниц.

На втором месте расположился Санкт-Петербург с 2 128 новых случаев.

Далее идет Московская Область, где выявили 939 больных. Четвертую и пятую

строчку занимают Нижегородская и Воронежская области с 469 и 382 случаями.

Таким образом, всего на сегодняшний день выявлено 3,8 миллионов

случаев коронавируса в 85 регионах. Победили опасную болезнь 3,2 миллиона

человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 71 651 граждан.

Ранее стало известно о смягчении ряда ограничений в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 27 января все рестораны, бары, клубы и другие заведения возобновят работу в ночные часы.

Также со вчерашнего дня требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим, теперь носит рекомендательный характер. Руководители организаций и предприятий будут сами решать, необходимо ли им снова менять режим работы.