 

Песков предупредил, что соцсети не должны призывать к незаконным акциям

28.01.2021, 12:20, Новости дня
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Социальные сети не должны становиться площадками для призывов к несогласованным акциям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Роскомнадзор активно работал в этом плане, они и призывали различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратора тоже реагирует, вполне объяснимо», – сказал Песков в ответ на вопрос, в курсе ли глава государства о предостережении в адрес крупных соцсетей по поводу призывов к несогласованным акциям 31 января, передает РИА «Новости».

На вопрос, действительно ли были предупреждены Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google он ответил, что «они и становятся основными площадками, поэтому они и предупреждаются».

«Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций», – сказал представитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что меры, предусмотренные за нарушения, принимаются не в Кремле, а соответствующими надзорными органами. «Естественно, все за и против будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом», – сказал он.

«Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции в случае, если они будут иметь место. Но еще раз повторяю, целесообразность принятия тех или иных мер будет определяться соответствующими надзорными органами», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.



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