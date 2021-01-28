Установлены самые распространенные фейки о коронавирусе

28.01.2021, 12:20, Новости дня

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Самым распространенным фейком о коронавирусе среди россиян стал миф о том, что вирус – это следствие «заговора мировой элиты», якобы призванного сократить население планеты, с ним сталкивались 80% респондентов, выяснил Центр социологических исследований, входящий в структуру АНО «Диалог».

Пандемия коронавируса породила множество фейковой информации относительно заболевания, чтобы не стать жертвой аферистов, россиянам нужно разобраться в переизбытке информации, передает Lenta.ru.

Центр социологических исследований в конце декабря провел масштабное исследование и изучил, в какие мифы относительно коронавируса люди верили больше всего. Оказалось, что среди россиян самым распространенным фейком стал миф о том, что коронавирус – это следствие заговора мировой элиты или мирового правительства, призванный сократить население планеты. С ним сталкивались 80% респондентов, причем 56% из них заявили, что готовы поверить в эту информацию.

Другие утверждали, что основатель Microsoft Билл Гейтс проведет чипирование человечества с помощью вакцины от коронавируса – так он установит тотальный контроль над всеми. С этим мифом сталкивался 51% участников опроса. Чуть меньше доверия респонденты оказали фейку о том, что вакцина от коронавируса будет содержать в себе чипы для отслеживания людей.

Отмечается, что основной площадкой для распространения фейков стали соцсети. В них часто утверждалось, что человечество ждет дефицит товаров первой необходимости или кризис, при этом авторы сообщений ссылались на «высокопоставленных чиновников». Еще одним значимым фейком весны стала новость о скором закрытии Москвы: утверждалось, что в ближайшее время въезды в город перекроют.

Издание отмечает, что недоверие к традиционной медицине породило множество мифов о том, как правильно лечиться. Зараженным советовали имбирь, пары спирта, воду с лимоном, соду или просто витамины – утверждалось, что они отлично помогают от COVID-19. Еще один фейк распространялся от имени доктора Леонида Рошаля – он якобы называл чеснок эффективным средством профилактики коронавируса.

Также вокруг вакцины от коронавируса возникло огромное количество домыслов. Утверждалось, что она состоит из «частиц смертельных болезней и ядов», приводит к мутациям, содержит чипы и компонент, «провоцирующий заражение вирусом». В сети также активно рассуждали о том, что россиян принуждают к вакцинации, и убеждали в опасности самой процедуры.

Пик распространения фейков о коронавирусе пришелся на март, апрель и май 2020 года, отметили в Генпрокуратуре России. То, что именно тогда люди были готовы верить в слухи, связали с тем, что к лету россияне стали знать больше подтвержденной информации о вирусе. Активной борьбой с фейками занялся Роскомнадзор. В ведомстве отчитались, что за год заблокировали более тысячи недостоверных материалов о коронавирусе.

Ведущий эксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви отметил, что в основе любого фейка лежит информационный вакуум – отсутствие достоверной и при этом простой и понятной информации, объясняющей явление или событие. Если люди не могут получить простое объяснения от СМИ или официальных властей, существующий информационный вакуум заполняют фейки. Важным условием борьбы с ними он назвал возможность получить доступное и понятное объяснение, проверенную информацию. Кроме того, необходимой составляющей он ранее называл «здоровый скептицизм».

Напомним, ранее сторонники теорий заговора упрекнули бизнесмена Билла Гейтса в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.

Также накануне Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в Сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса.