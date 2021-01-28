Кремль озвучил позицию властей по индексации пенсий работающим пенсионерам

28.01.2021, 12:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство рассматривает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но официальная позиция по этой теме пока не сформулирована, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, найдена ли возможность индексации таких пенсий, Песков заявил: «Нет, пока вопрос в правительстве». «Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае пока никаких позиций не сформулировано», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.