Инвестиции в России
 

Инвестиции в России

28.01.2021, 12:18, Детали
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Некоторые считают, что инвестирование является своеобразной азартной игрой – рано или поздно придется все проиграть. Однако правильно оценив риски, получив запас теоретических знаний, можно подобрать инвестиционный портфель, который будет всегда и стабильно приносить доход. Существует множество направлений, куда можно инвестировать деньги в России: собственный или чужой бизнес, акции, вклады, недвижимость.

Согласно главному принципу, прибыль и риски связаны пропорционально: чем выше риск, тем больше прибыль. Существуют и другие принципы инвестирования, правила инвестиции для чайников:

  • вложению подлежат только свободные деньги – сбережения;
  • перед вложением средств нужно заиметь финансовую подушку, чтобы избежать дальнейших необоснованных сделок при внезапной потребности в деньгах;
  • средства следует распределять: если где-то возникнет убыток, то будет шанс компенсировать прибыль с помощью другого инвестиционного инструмента;
  • оценивать следует не только возможную прибыль, доходность, но и возможные риски: падение курса из-за экономического кризиса, высокой конкуренции, недостаточной отчетности.

Способы сбережения денежных средств в России могут быть следующими:

  1. Банковские вклады. Это самый популярный вид инвестирования. Однако следует учитывать те факты, что рост инфляции может превышать прибыль, а в случае закрытия банка клиенты получают ограниченную сумму страховки.
  2. Фондовый рынок. Вкладывать сбережения гораздо выгоднее, чем в банки. На фондовых площадках действуют покупатели/продавцы ценных бумаг. Ценные бумаги, акции позволяют привлекать финансы на развитие бизнеса. Самостоятельно вести торги нельзя. Для выхода на фондовый рынок необходим посредник – брокер.
  3. Покупка недвижимости. Можно перепродавать жилье или сдавать в аренду. Также есть варианты перепродажи/сдачи в аренду недвижимости обанкротившихся лиц, по заниженной цене (до 50%). Купив или взяв в аренду земельный участок, можно возвести на нем жилое строение, оформить в собственность, а потом продать.
  4. Вложение в собственное дело. Если имеются достаточный опыт, навыки, база, то развивать свой бизнес можно спокойно. Зачастую происходит переоценка (завышение оценки) своих возможностей, что приводит к печальным последствиям.
  5. Вложение в драгметаллы. Способ доступен для ограниченного круга. Данный товар долговечен, и он подчиняется законам спроса и предложения. Цена может резко падать или взлетать.
  6. Доверительное управление. Способ для тех, кто не хочет связываться с изучением инвестиционных инструментов, оценкой рисков. Достаточно определить стратегию, а все остальное сделает профессиональный управляющий.


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