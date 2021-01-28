Инвестиции в России

28.01.2021, 12:18, Детали

Теги: Бизнес

Некоторые считают, что инвестирование является своеобразной азартной игрой – рано или поздно придется все проиграть. Однако правильно оценив риски, получив запас теоретических знаний, можно подобрать инвестиционный портфель, который будет всегда и стабильно приносить доход. Существует множество направлений, куда можно инвестировать деньги в России : собственный или чужой бизнес, акции, вклады, недвижимость.

Согласно главному принципу, прибыль и риски связаны пропорционально: чем выше риск, тем больше прибыль. Существуют и другие принципы инвестирования, правила инвестиции для чайников :

вложению подлежат только свободные деньги – сбережения;

перед вложением средств нужно заиметь финансовую подушку, чтобы избежать дальнейших необоснованных сделок при внезапной потребности в деньгах;

средства следует распределять: если где-то возникнет убыток, то будет шанс компенсировать прибыль с помощью другого инвестиционного инструмента;

оценивать следует не только возможную прибыль, доходность, но и возможные риски: падение курса из-за экономического кризиса, высокой конкуренции, недостаточной отчетности.

Способы сбережения денежных средств в России могут быть следующими: