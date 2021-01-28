 

Деми Мур, Кейт Мосс, Белла Хадид и другие звезды вышли на подиум показа Fendi

28.01.2021, 12:08, Разное
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Вчера в рамках Недели высокой моды в Париже прошел показ дебютной коллекции Кима Джонса для Fendi. Основываясь на таких источниках вдохновения, как визуальный язык мрамора Бернини и перемещения во времени в романе Вирджинии Вулф с размытым гендерным подтекстом, дефиле превратилось в настоящее путешествие – от британского Блумсбери до римской галереи Боргезе. Участвовал в нем внушительный звездный каст – на подиум вышли Деми Мур, Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс, Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, Кара Делевинь, Кристи Тарлингтон и ее сын Джеймс и другие.

Деми МурНаоми КэмпбеллКейт МоссЛила Грейс МоссБелла Хадид

Fendi олицетворяет высочайшее качество ручной работы, и все это определено семьей. У руля третье поколение Фенди, я же играю роль специального гостя в то время как вступает четвертое. Здесь меня окружают сильные и могущественные женщины, которых я люблю и уважаю, и чью энергию я хочу вложить в то, что делаю,

— заявил Джонс. В своей дебютной коллекции для Fendi от размышлял о безграничной романтике и непреходящем характере творчества, опираясь на мятежную британскую чувствительность и при этом отдавая дань истории римского дома.

Кристи ТарлингтонДжеймс ТарлингтонКара ДелевиньАдвоа АбоаКим Джонс



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