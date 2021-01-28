Мнение: Хомяки против акул — 1:0

28.01.2021, 12:04, Разное

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На «Реддите» праздник непослушания. Шумная толпа хомячков из числа сторонников тех ценностей, которые на Западе называются «либеральными», а в России «социалистическими», решила пограбить крупных биржевых игроков. Сообщество выбрало акцию относительно малоизвестной компании и дружно скупило её, нанеся тем самым значительный ущерб спекулянтам, поставившим на крах этой бумаги:

https://t.me/prbezposhady/13596

Пташки прислали очень показательную историю про частных инвесторов и их влияние на рынок. Почитайте:

— Начало цитаты —

Девочки, вот вам крутая история про силу комьюнити, которая прямо сейчас происходит на фондовом рынке США — участники сабреддита WSB превратили игру на бирже в мем. Это пример, который показывает как можно нагнуть систему по её же правилам, если быть сообразительным и на приколе.

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/

Суть: сообщество пользователей (2+ млн чел) начало скупать акции умирающего игрового ритейлера Game Stop (GME) и уже владеют их существенной частью. Этим они шорт-сквизнули несколько институциональных игроков, которые заинтересованы в том, чтобы GME терпело убыток.

Простыми словами, простые чуваки по-приколу заставили идти большие фирмы с Уолл-Стрит на вынужденный выкуп коротких позиций — терять деньги на покрытие шортов по этой акции. Одному из больших брокеров пришлось докапитализироваться на $2,5 млрд. А простые чуваки у себя на сабреддите угорают и зарабатывают деньги.

То есть они играют и выигрывают против больших фирм с Уолл-Стрит. По сути манипулируют рынком, но действия пользователей WSB полностью укладываются в правила. Сами же пользователи WSB называют себя отсталыми и аутистами из-за отсутствия страха и готовности к любым рискам.

Большие фирмы с Уолл-Стрит топят против роста цен на акции GME. Рост которых за год составил с 4.28 usd до 76 (140 в пике) вчера. А один из пользователей сабреддита превратил 50к в 11 млн.

Самое интересное, на сабреддит WSB (простых чуваков) и тех, кто держит сейчас акции нападает куча институциональной финансовой прессы (NY Times, Yahoo Finance, Bloomberg, CNBC). То есть СМИ, проплаченные миллиардерами фондового рынка. Они всячески обесценивают простых чуваков, называют тупыми, показывают глупые фотки, глупую лексику с эмодзи, противопоставляя их себе — умным миллионерам в костюмах и галстуках. Пытаются не дать независимому бедному комьюнити заработать на рынке, который традиционно существовал для богачей.

В одной из передач даже был вброс типа про намеренную атаку России, Китая, Северной Кореи. Атаку на умирающего игрового ритейлера. Прикол, да?

Вот тут классный разбор ситуации блогера из Нью-Йорка, который тоже купил GME.

https://www.youtube.com/watch?v=4EUbJcGoYQ4

Девочки, мораль истории придумайте сами. У вас это лучше выходит.

— Конец цитаты —

А мораль, девочки, такая, что доступность инвестиционных инструментов и уберизация инвестиционного рынка абсолютно перекроила его. И сделала непредсказуемой лотереей. Что стоит, кстати, учитывать, когда вы инвестируете во что-то свои кровные бабки. Собственно, весь успех Теслы – это следствие активного участия в её жизни частных инвесторов.

Добавлю от себя, что чудес в финансовом мире не бывает. Азартная игра на бирже ещё менее выгодна, чем азартная игра в казино. Некоторые счастливчики выигрывают и там, и там, но в казино выигравших всё же больше. Биржа — замечательный инструмент для инвестиций в перспективные компании. Использовать биржу не для инвестиций, а для спекуляций — это как использовать молоток не для забивания гвоздей, а для уличных грабежей. Да, на первом этапе грабителю может повезти. Однако на сколько-нибудь длинном периоде плотник почти наверняка заработает во много раз больше, чем уличный грабитель.

Цитирую из комментария Кримсон Альтера:

https://t.me/crimsondigest/1255

…профессионалы финансового рынка, которым извините за выражение “в падлу” целовать туфли [размещателям] из каких-нибудь крупных фондов или заниматься “офисной политикой” внутри крупных финансовых организаций, просто нашли альтернативный и идеальный источник фондирования (финансирования) своих стратегий. Перед нами прекрасный симбиоз:

1. Умные (там не все такие, но сквиз по GME был гениальной операцией) профи заранее покупают соответствующие опционы, а потом объясняют “НА ПАЛЬЦАХ и эмоджи” что нужно делать (на каком базовом активе, каком страйке и какой экспирации будет максимально больно маркет-мейкерам) всем остальным – и вот эти остальные (те самые лемминги со счетами на штуку баксов) и создают критическую массу позиций, которая уже обеспечивает тот самый “сквиз” и заставляет акцию двигаться в нужном направлении.

2. Потом все, и вдохновители-профи и лемминги, тупо закрываются об тех же самых маркет-мейкеров.

Итого: вдохновители привлекли ликвидность (по сути сделали как Сорос, когда он сначала привлекает в свой фонд инвесторов, а потом их деньгами производит атаку на конкретную валюту), и заработали больше, чем лемминги (раз эдак в 10-15), но рядовые участники тоже заработали, и этим ситуация радикально отличается от типичного “памп энд дамп”, в котором заработанные деньги извлекаются из глупых ритейл-участников схемы. Теряют в этой схеме хедж-фонды с шортами и очень часто те самые крупные компании маркет-мейкеры.

Так что если и пересказывать эту историю, то так: финансисты-ренегаты и руководимый ими ритейл жестко нагнул и ограбил самые крупные финансовые структуры на планете, доказав, что дело не в “бренде организации и количестве активов под управлением”, а в мозгах.

К сожалению, все хорошее заканчивается, и вполне вероятно, что скоро (не знаю, насколько скоро) SEC и прочие регуляторы придут за этим форумом или начнут охотиться за теми “вдохновителями”, до которых они смогут дотянуться. Но наиболее вероятно то, что крупные игроки просто начнут следить за этими “форумами” и тупо “защищать страйки” на которые они нападают. Пару таких эпизодов и у тамошнего ритейла кончится бабло. Жаль. Но в любом случае – эпизод поучительный.