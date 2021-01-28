 

Игорь Суркис: Кучма сказал забрать у нас “Динамо”

28.01.2021, 12:02, Новости дня
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Бывший президент Украины Леонид Кучма требовал “забрать” футбольный клуб “Динамо” (Киев). Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сообщил президент “Динамо” Игорь Суркис.

По его словам, это произошло в перерыве матча “Динамо” против московского “Спартака”, который киевляне выигрывали.

“Кучма сказал “Динамо” забрать. Вы представляете, как любил Украину второй президент, который сказал “Динамо” забрать в перерыве?! Ну забрали бы – мы, может, столько денег не потратили бы в конечном итоге. Мы бы его сегодня благодарили, может быть. Но это честно было. Что он хотел забрать? Он не деньги хотел забрать – расходную часть. И освободить братьев Суркисов”, – сказал президент “Динамо”.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

С 1993 года по 2002 владельцем “Динамо” был Григорий Суркис, с 2002-го – его брат Игорь.

Кучма являлся президентом Украины с июля 1994 года по январь 2005-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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