“Теперь официально”. Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на “Евровидении 2021”
28.01.2021, 12:02,
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Российский певец Филипп Киркоров сообщил о сотрудничестве с представительницей Молдовы на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” Наталией Гордиенко. Об этом он написал 28 января в Instagram.
“Теперь официально. Мы собираемся покорять “Евровидение 2021” вместе с Наталией Гордиенко из Молдовы. Наша интернациональная команда готовит очень “сладкую” премьеру! Скоро новая песня!” – написал артист.
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Гордиенко на своей странице в Instagram написала, что с нетерпением ждет сотрудничества с командой Киркорова.
“Для меня большая честь представлять Молдову на “Евровидении 2021″ в Роттердаме! Я с нетерпением жду сотрудничества с этой невероятной командой мечты! Мы уже начали работу над созданием песни-победителя самого престижного песенного конкурса в мире!” – заявила артистка.
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В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая. Организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.
Участие в конкурсе примут представители из 41 страны.
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