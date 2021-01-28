 

“Теперь официально”. Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на “Евровидении 2021”

28.01.2021, 12:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский певец Филипп Киркоров сообщил о сотрудничестве с представительницей Молдовы на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” Наталией Гордиенко. Об этом он написал 28 января в Instagram.

“Теперь официально. Мы собираемся покорять “Евровидение 2021” вместе с Наталией Гордиенко из Молдовы. Наша интернациональная команда готовит очень “сладкую” премьеру! Скоро новая песня!” – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Гордиенко на своей странице в Instagram написала, что с нетерпением ждет сотрудничества с командой Киркорова. 

“Для меня большая честь представлять Молдову на “Евровидении 2021″ в Роттердаме! Я с нетерпением жду сотрудничества с этой невероятной командой мечты! Мы уже начали работу над созданием песни-победителя самого престижного песенного конкурса в мире!” – заявила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gordienko Natalia (@natalitsa)

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая. Организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.

Участие в конкурсе примут представители из 41 страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Разработана технология 3D-печати с жидким компонентом

27.06 / Зеленский рассказал, что “оценят на международном уровне”

25.01 / Гинцбург разъяснил правила вакцинации «Спутником V» для онкобольных

25.09 / В Госдуме оценили роль Украины в дестабилизации Белоруссии

08.11 / 7 ноября на акциях протеста в Беларуси задержали 100 человек – правозащитники

25.01 / В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»

23.07 / США закупят у Pfizer и BioNTech 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

28.09 / Китай ввел ограничения на контакты генконсула США в Гонконге

27.09 / МВД Белоруссии назвало число участников субботних акций протеста

01.11 / Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 64 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска