Во всём виновата Россия – украинские разведчики назвали причину проблем в стране

28.01.2021, 11:54, Новости дня

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По примеру коллег из ЦРУ Служба внешней разведки Украины выпустила «Белую книгу» — информационный бюллетень ведомства об угрозах национальной безопасности. Однако, как пишет «СТРАНА», если отчёты ЦРУ претендуют на какие-то конкретные прогнозы, то в докладе украинской разведки в большинстве проблем виновата Россия, которая упоминается в документе 127 раз.



Reuters

Служба внешней разведки Украины выпустила «Белую книгу» — информационный бюллетень ведомства об угрозах национальной безопасности в 2021 году. Как пишет «СТРАНА», главной угрозой ожидаемо стала Россия, которая упоминается в документе 127 раз. Выпуском «Белой книги» в стране решили скопировать практику ЦРУ, которое регулярно публикует подобные обзоры. Впрочем, отмечает издание, если отчёты ЦРУ претендуют на какие-то конкретные прогнозы, то доклад украинской разведки — это, с одной стороны, апология украинской власти, а с другой — списывание абсолютно всех проблем, которые есть в стране, на счёт козней Москвы.

Вступительное слово написал Владимир Зеленский, который заявил, что разведчиков недооценивают, поскольку результаты их работы никому не видны, а они есть, поэтому и решено издать такой бюллетень. Он начинается с оценки геополитической ситуации вокруг Украины.

В один ряд с такими вещами, как пандемия коронавируса и наступление блокчейн-технологий, разведчики выделили «стремление РФ играть на противоречиях ведущих мировых игроков, не отказываясь от использования необработанных природных ресурсов как инструмента геополитики».

По данным СВР, таким образом они провоцируют кризисы в соседних странах. Видимо, намекая на «тарифный майдан», который сейчас разворачивается на Украине.

Ещё один геополитический вывод — «Россия использует пандемию коронавируса для усиления влияния в регионах стратегического приоритета, манипулируя вопросами вакцинации», из чего следует, что вакцину «Спутник» Украине использовать нельзя.

В этом же отрывке Россию вместе с Китаем украинская разведка подозревает в попытке передела транспортных коммуникаций, при этом уточняется, что Москва на этом пути не преуспевает.

Однако, пишет «СТРАНА», звучат и тревожные нотки. Разведчики пишут, что Европейский союз не хочет укреплять коллективную безопасность и тяготеет к автономности своей политики, что снизит внимание ЕС к Украине, а некоторые страны начнут либерализацию отношений с Россией.

Отдельную угрозу видят в западных соседях Украины. Эти страны — их не называют, но понятно, что речь о Венгрии с Польшей — будут усиливать свой военный потенциал.

«Это позволит некоторым из них вести более амбициозную региональную политику, в том числе стараться диктовать свои условия Украине. При этом для них всегда актуальными будут оставаться вопросы защиты интересов их национальных меньшинств, проживающих на территории Украины», — пишет СВР.

Правда, после этого делается оговорка, что главным источником угроз для Европы является Россия, которая пытается вернуться в клуб глобальных игроков. В тексте далее идут длинные пассажи о том, как Москва пытается торпедировать европейскую безопасность. Как отмечает автор материала, складывается впечатление, что эти абзацы списаны с аналогичных документов, издаваемых в США.

«Впрочем, СВР не видит риска того, что РФ нападёт на страны НАТО. Однако это довольно крамольная мысль — учитывая, что власти Украины давно объявили себя «последним форпостом Европы» от российского вторжения», — пишет «СТРАНА».

Далее в докладе идёт более конкретное рассмотрение угроз. На первой позиции — снова Россия. СВР пишет, что цель Москвы — удержать Украину в сфере своего влияния. И эта цель не меняется, даже несмотря на приход к власти в США Джо Байдена, «деструктивные явления в экономике страны» и «возможную смену власти в России». Последний тезис СВР развивает подробнее. В докладе отмечается, что власть должна поменяться в силу «очевидных проблем со здоровьем у Путина».

«На фоне всё более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в РФ де-факто начался период трансфера власти», — считают украинские разведчики.

При этом они уверены, что в среднесрочной перспективе даже с уходом Путина модель путинизма в РФ сохранится.

Среди тактических целей РФ обращает на себя внимание тема с особым статусом Донбасса. В документе говорится, что Москва хочет федерализировать Украину, чтобы с помощью «контролированного субъекта федерации» накладывать мораторий на движение Украины в НАТО.

Далее идет намёк, что нужно разбираться с оппозиционными партиями, которые призывают к дружбе с Москвой. «Получение пророссийскими силами на Украине контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти» значится ещё одной целью России.

Также она, по мнению СВР, хочет не допустить участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины.

И, наконец, целью РФ является «недопущение реинтеграции временно оккупированных территорий по украинским сценариям».

«Почему Москва должна вообще действовать по украинским сценариям — логически непонятно. Но, видимо, речь о том, что РФ добивается исполнения буквы Минских соглашений, которые подписал Порошенко», — пишет издание.

Но ключевой угрозой со стороны РФ в разведке считают «реализацию сценария системной дестабилизации внутренней ситуации на Украине. По задумке Москвы, это должно заложить основы для реванша пророссийских сил, которые к тому времени уже будут иметь четко сложившуюся политическую вертикаль, способную взять под контроль законодательную и исполнительную ветви власти».

Автор статьи также отмечает, что украинские разведчики при подготовке своего исследования использовали весьма интересный метод: они взяли реальные проблемы Украины — а дальше в их существовании обвиняется Россия. Так, например, именно Москва якобы провоцирует конфликты властей с венграми в Закарпатье, противостояние по линии «центр-регионы». Всё это делается для достижения хаоса в стране, а затем — силовой операции РФ с целью сменить украинское руководство.

Тезис, что на Украине идёт экономический упадок из-за коррупции, ведомство тоже считает «российским нарративом», который Москва использует, чтобы не пустить на Украину западные инвестиции.

Есть в докладе и прогнозы. Среди шагов, которые Кремль предпримет в скором времени, — дискредитация «Крымской платформы» Зеленского, предупреждают в СВР. Также ожидается, что Москва в скором времени вбросит в информационное пространство Украины ряд вражеских нарративов.

А в рубрике «Террористические угрозы» авторы пишут, что традиционные террористы и религиозные экстремисты не несут такой угрозы, как Россия, поскольку, как уверены в СВР, Москва отравила Алексея Навального, а также Скрипалей.