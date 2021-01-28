Германия попала в геополитическую ловушку из-за «Северного потока – 2»

28.01.2021, 11:54, Новости дня

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Германия столкнулась с дилеммой: продолжение строительства «Северного потока — 2» грозит проблемами с администрацией Байдена, а его остановка — конфликтом с Москвой, пишет ARD. Несмотря на политические призывы оставить работы, федеральное правительство и представители бизнеса продолжают защищать проект, выдвигая не только экономические, но и политические аргументы: газопровод необходим для продолжения диалога с Россией.



Reuters

Когда 24 января российское трубоукладочное судно «Фортуна» возобновило в Балтийском море строительство газопровода «Северный поток — 2», могло сложиться впечатление, что времена холодной войны вернулись: РФ против США — в такой манере об этом пишут многие СМИ, передаёт ARD.

Правительство Германии, похоже, попало в ловушку этого крупного конфликта: если строительство продолжится, у него появятся проблемы с новой администрацией в Вашингтоне; если строительство будет остановлено, возникнет конфликт с Москвой. Для газопровода, который Берлин описывает как «чисто экономический проект», это стало «изрядным политическим импульсом» на долгие годы — по крайней мере, складывается такое впечатление, пишет автор статьи.

За последние несколько недель случилось многое: немецкий строительный гигант Bilfinger, по-видимому, отказался от проекта, швейцарская страховая компания Zurich также вышла из «Северного потока — 2». Кроме того, выдвигаются политические требования — и не только со стороны Европейского парламента: поскольку Кремль принял меры против Алексея Навального, Германия не может продолжать реализацию совместного с Россией энергетического проекта.

То, что премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг делает всё возможное, чтобы противостоять остановке строительства, объяснимо: она не просто беспокоится за рабочие места в регионе, у неё впереди предвыборная кампания. Представительница социал-демократов, вероятно, оправданно делает ставку на то, что её избиратели относятся к действиям РФ с большей лояльностью, чем к действиям США.

В Мекленбурге — Передней Померании считают, что США намерены воспрепятствовать прокладке трубопровода, чтобы самим продавать газ, добываемый методом гидроразрыва пласта, Германии. Как считает автор статьи, вопрос о том, нужны ли Германии поставки сверх того объёма газа, который она в настоящее время импортирует, независимо от того откуда, является весьма спорным.

Тем более удивительно, что существует лишь одно крупное исследование по трубопроводу, а именно отчёт Немецкого института экономических исследований 2018 года. Однако в нём эксперты приходят к чёткому выводу: «для обеспечения поставок природного газа в Германию и Европу в «Северном потоке — 2» нет необходимости», дополнительный импорт ископаемого топлива даже противодействует парижским климатическим целям. Федеральное правительство и представители немецкого бизнеса многократно опровергали это утверждение. По их мнению, газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, естественно, имеет экономический смысл.

Россия, считает автор, изначально рассматривала этот проект не только как экономический. Геостратегическая идея проложить газопровод в обход Украины несколько раз объяснялась представителями государственной компании «Газпром», которой принадлежит «Северный поток — 2»: с помощью «Турецкого потока» на юге и «Северного потока» на севере можно обойти Украину. Таким образом закончатся неудобные торги по поводу транзитных сборов и безопасности доставки.

В Берлине также признают, что дестабилизация Украины не в интересах Европы. Поэтому в Москве было достигнуто соглашение о продолжении использования украинской инфраструктуры после завершения строительства газопровода. Киев с тех пор многократно выражал сомнения в том, что РФ сдержит это обещание — после российской «аннексии Крыма»* и конфликта на востоке Украины это кажется вполне объяснимым.

Как отмечает ARD, в случае новых призывов к полной остановке строительства с учётом политической ситуации в РФ правительство Германии прибегнет к аргументам, выходящим за рамки экономических: «Северный поток — 2» также необходим для продолжения диалога с Москвой. Так считают прежде всего в Социал-демократической партии Германии. Её представитель, бывший канцлер Герхард Шрёдер, является председателем совета директоров Nord Stream 2 AG. По этому поводу также существуют разногласия между сторонниками и противниками проекта.

В любом случае, в Берлине пытаются внушить доверие к проекту. Они подчёркивают, что, несмотря на все невзгоды, с «Северным потоком — 2» ещё не покончено. Понятно, что окончательная остановка проекта была бы продиктована политическими причинами и стала бы для правительства финансовой катастрофой из-за возможных претензий о возмещении ущерба, отмечает автор статьи.

Канцлер намерена сначала убедить администрацию Байдена отказаться от санкций; в адрес Москвы правительство, наоборот, сигнализирует о верности договору. «Моё принципиальное отношение к «Северному потоку — 2» не изменилось», — сказала недавно Ангела Меркель. Она не стала отвечать на вопрос, сожалела ли она когда-нибудь о том, что не отказалась от проекта, пишет ARD.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).