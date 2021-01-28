Обозреватель DT – «фиаско» с развёртыванием программы вакцинации доказало неэффективность ЕС

28.01.2021, 11:54, Новости дня

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Развёртывание программы вакцинации от коронавируса стало настоящей «катастрофой» для репутации Европейского союза, пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиам Халлиган. По словам журналиста, не желая признавать свои ошибки, Брюссель ищет виноватых в задержках поставок.



Reuters

Европейский союз настолько плохо справился с развёртыванием программ вакцинации от коронавируса, что спровоцировал усугубление разногласий между Брюсселем и 27 странами-членами и рост возмущения избирателей. Подобное «фиаско», пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиам Халлиган, нанесло ущерб самому «европейскому проекту».

Как напоминает журналист, ещё в начале пандемии Европейская комиссия решила взять на себя ответственность за поставки вакцин в страны ЕС. Там посчитали, что размер и эффективность высшего органа исполнительной власти блока позволят Брюсселю выйти в лидеры гонки вакцин и продемонстрировать преимущества европейского единства.

Однако «эксперимент превратился в катастрофу». В частности, по данным правительства, в Великобритании первая из двух доз вакцины уже введена более 10% населения — прививку получили 10,3 из каждых 100 британцев. В то же самое время в Германии вакцинацию прошли всего 2,1 на 100 жителей. Средний показатель по всему Евросоюзу и того ниже — первая доза была введена всего 1,9 на 100 человек.

Безусловно, столь плачевное положение дел не могло не отразиться на уровне доверия Брюсселю среди европейского населения. В частности, в немецкой прессе заявили, что канцлер Ангела Меркель пожертвовала жизнями немцев, передав контроль за вакцинацией Брюсселю. В ряде стран отсутствие надежды на облегчение жёстких карантинных мер привело к началу масштабных беспорядков.

В связи с этим в исполнительных органах Европейского союза стали «потакать опасному вакцинному национализму и искать тех, на кого можно было бы переложить вину за собственные неудачи», полагает Халлиган.

Более того, Еврокомиссия пригрозила воспрепятствовать экспорту вакцин, произведённых в странах ЕС, в нарушение коммерческих контрактов. Однако, будто прочего было недостаточно, в Брюсселе попытались дискредитировать созданную в Великобритании вакцину компании AstraZeneca.

Не желая признавать свои ошибки, в Брюсселе также поспешили заявить, что подверглись несправедливому обращению со стороны производителей вакцин. Однако в период повышенного спроса, пишет Халлиган, дефицит неизбежен.

По словам журналиста, успешные программы вакцинации Великобритании или США связаны исключительно с тем, что страны инвестировали в производство, испытания и закупку вакцин раньше и в большем объёме. Так, Брюссель не размещал заказы на вакцину компании Pfizer до середины ноября, несмотря на то что она была разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

«Очевидно, что процесс закупки Европой прошёл недостаточно хорошо. Трудно объяснить, почему в других странах вакцинация с помощью превосходной вакцины, разработанной в Германии, проходит быстрее», — отметил премьер-министр крупнейшей немецкой земли Бавария Маркус Зёдер.

При этом вакцина компании AstraZeneca пока не получила от Европейского агентства лекарственных средств заключение о разрешении на выпуск на рынок.

Подобное «фиаско», по словам Халлигана, приведёт к дальнейшему росту смертности от COVID-19, продлению карантинных мер и усугублению рецессии в странах Евросоюза. Как отмечает журналист в своей статье для The Daily Telegraph, ни одна из стран не справляется с пандемией или вакцинацией идеально, однако действия Европейского союза стали «катастрофой» для репутации блока, показавшего свою неэффективность.