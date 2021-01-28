Мнение: Трофейный “Панцирь” вывезли из Ливии на авиабазу Рамштайн

28.01.2021, 11:52, Разное

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Британские СМИ сообщают, что поврежденный ЗРПК "Панцирь", который войска Хафтара потеряли в ходе отступления от Триполи в мае 2020-го года, вывезен с территории Ливии на американскую авиабазу Рамштайн в Германию.

Сама машина с точки зрения каких-то военных секретов вряд ли представляет такую уж большую ценность, так как это экспортная версия "Панциря" на шасси MAN, которые поставляли по контракту ОАЭ еще в 2009-2011 годах в количестве 50 штук (из которых от 10 до 14 ОАЭ потеряли в Ливии в 2020-м году – уничтожив порядка 30-35 различных БПЛА) и то что нужно о ней знать, что США наверняка знали еще с той поры, учитывая постоянное военное присутствие США в ОАЭ и тесные контакты с местными военными.

Машина была вывезена американским военно-транспортным самолетом С-17 из города Зувара к западу от Триполи еще в июне 2020-го года.

Указанная причина вывоза – опасения, что машину восстановят до боевых кондиций и смогут использовать по назначению, что могло бы представлять угрозу для гражданских самолетов в Триполитании.

Применительно к действиям в США в Ливии, "Панцири" смогли сбить 2 американских БПЛА MQ-9 Reaper, за один из которых ЛНА извинялась. Был ли это "Панцирь" из партии поставленной ОАЭ или же это была машина на шасси КАМАза, которые использовали ЧВКшники, осталось неизвестным.

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