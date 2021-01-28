 

“Когда я умирала, мне не помогли”: Бузова объяснила, почему отказалась от услуг психологов

28.01.2021, 11:48, Разное
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Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала, почему отказалась от услуг психологов. По ее словам, когда она умирала, эти специалисты ей не помогли.
Ольга Бузова привыкла сама решать все проблемы, в том числе психологического характера. У нее уже был опыт общения с данными специалистами. К психологу артистка обратилась в критический момент жизни, когда присутствовало полное разочарование во всем. Специалист в рамках приема начала говорить, что Бузова во всем виновата сама, поскольку выбирает страдать.

Напомним, что недавно ведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном после полутора лет отношений. Сначала артистка заявила, что не собирается афишировать причины разрыва отношений, но потом обвинила рэпера в рукоприкладстве. Сам же Манукян сейчас занят на проекте «Танцы со звездами», где уже успел повредить руку. Блогер заявил, что ему многое хочется сказать, но пока он предпочитает молчать.

Источник: www.medikforum.ru



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