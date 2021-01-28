Сын Легкоступовой рассказал об угрозах Юрия Фирсова незадолго до смерти певицы

28.01.2021, 11:48, Разное

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Сын покойной певицы Валентины Легкоступовой пояснил об угрозах ее возлюбленного Юрия Фирсова незадолго до смерти. Впервые он дал откровенное интервью после потери матери.

Матвей Лекгоступов пояснил о последних днях жизни артистки. Оказалось, что муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов угрожал ему расправой. К тому же яхтсмен выгнал юношу из квартиры матери.

Сыну артистки пришлось съехать после того, как она с супругом отправилась подавать документы в посольство Испании. Именно в эту страну пара хотела переехать. В тот день Валентина Легкоступова вела себя очень странно, от нее пахло спиртными напитками, наблюдалась некая заторможенность. Сын был очень обеспокоен состоянием матери, поскольку знал о ее непереносимости алкоголя. Однако Фирсов заявлял, что с певицей все нормально, яхтсмен грубо разговаривал и просил не лезть не в свое дело.

Муж Легкоступовой заявлял, что все находится под контролем. Сын артистки настойчиво говорил, что ей нельзя пить алкоголь, но Фирсов ударил его в нос. Матвею Легкоступову пришлось однажды ночевать в подъезде, поскольку яхтсмен не открыл дверь квартиры. Также он заставил наследника артистки собрать вещи и покинуть жилплощадь. Все это время Фирсов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. О состоянии своей матери Матвей Легкоступов не знал, поскольку ее муж старательно прятал ее.

Источник: riafan.ru