 

Бюджетный смартфон Oppo A15 на Android 10 уже прибыл в Россию

28.01.2021, 11:48, Разное
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Известный китайский бренд Oppo объявил о старте продаж своего бюджетного смартфона на операционной системе Android 10 в России. Oppo A15 уже прибыл в магазины с ценником в 10 тысяч рублей.
Новинка оборудована 6,52-дюймовым дисплеем разрешением 1600 на 720 пикселей и поддержкой HD+. Основная камера состоит из трех датчиков на 2, 2 и 13 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 мегапикселей. Высокий уровень безопасности обеспечит датчик отпечатка пальца, который расположен на задней крышке Oppo A15. Бюджетный смартфон оборудован мощным аккумулятором на 4230 мАч. Стабильную работу устройства обеспечивают процессор MediaTek Helio P35, а также 2 гигабайта оперативной памяти. Объём флэш-накопителя составляет 32 гигабайта. В РФ устройство представлено в двух цветовых гаммах: черной и голубой.

За 10 тысяч рублей пользователь получит весьма неплохой мобильный телефон под управлением операционной системы Android 10. Все же смартфон не имеет функции NFS, что может создать определенные неудобства для некоторых пользователей. Устройство уже прибыло в российские магазины, поэтому все желающие могут его приобрести.

Источник: www.ixbt.com



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