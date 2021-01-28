Как обстоят дела с легкими и выносливостью через 4 месяца после «тяжелого» COVID-19 – исследование

28.01.2021, 11:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

COVID-19 и функция легких

COVID-19 – болезнь, которая затрагивает практически все системы организма. Но легкие при этой инфекции поражаются чаще всего. Известно, что на микроскопическом уровне в легких часто повреждаются структуры, которые отвечают за газообмен – передачу кислорода в кровь и углекислого газа в выдыхаемый воздух. Из-за этого способность легких пропускать кислород в кровь может снижаться. Эту функцию пульмонологи оценивают при помощи специального теста – измерения диффузионной способности легких по монооксиду углерода (DLCO).

Ранее стойкое – в течение месяцев и даже лет – нарушение диффузионной способности легких было обнаружено у людей, которые перенесли тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) ближневосточный респираторный синдром. Эти заболевания вызывают другие коронавирусы, «родственники» SARS-CoV-2: SARS-CoV и MERS-CoV.

Ухудшение способности человека переносить физические нагрузки часто связано со снижением DLCO. Ранее было показано, что люди, которые перенесли пневмонию в результате ТОРС, хуже выполняют тесты с ходьбой.

Что происходит через четыре месяца

В новом исследовании приняли участие 219 человек, средний возраст которых был 61 год. Они были госпитализированы по поводу COVID-19 в тяжелой форме. Ученые провели участникам тесты на диффузионную способность легких спустя четыре месяца после выписки из больницы. Показатель DLCO был менее 80% от нормы у 113 человек (51%), менее 60% – у 34 (15%).

Людям, подвижность которых не была ограничена (таких было 166), ученые провели двухминутный тест с ходьбой. При этом их просили за две минуты пройти как можно большее расстояние – с возможностью останавливаться при необходимости. Функциональные нарушения обнаружились у 128 человек (54%): их показатели были хуже возрастной нормы. При этом до теста лишь 50 человек сообщали врачам о том, что стали хуже переносить упражнения после болезни.

Что сегодня известно о постковидном синдроме после госпитализации

В крупном исследовании ученые установили, какие болезни чаще всего развиваются в течение 140 дней у людей, лечившихся по поводу COVID-19 в больнице.

Читать статью

Примерно у 10% пациентов, которые страдали от одышки в острой фазе COVID-19, она сохранялась и через четыре месяца. Ранее другое исследование показало, что через два месяца она остается у 40%.

Дополнительно ученые обнаружили, что нарушение восприятия вкуса и запаха на четвертом месяце сохранялось у 17% человек. О боли в мышцах и суставах сообщала треть пациентов, у которых эти симптомы появились в острой фазе.

В выводах исследования ученые пишут, что спустя четыре месяца после выписки из больницы самым частым последствием COVID-19 была плохая переносимость физической нагрузки. Снижение функции легких, обнаруженное у многих пациентов, может приводить к ухудшению качества жизни. Также авторы отметили, что возраст пациентов, хоть и связан с высоким риском смерти при COVID-19, через четыре месяца не оказывает влияния на остаточные проявления болезни.