 

Мнение: Вопрос насчёт больных антисемитизмом.

28.01.2021, 11:30, Разное
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Гот hэлф. Мама сегодня рассказала, что у них на работе выпустили стенгазету, посвящённую Холокосту. И вот мне стало интересно – а самим-то убиенным евреям на том свете смогут больные антисемитизмом, уверяющие, что никакого Холокоста ни разу не было, а это всё мы его придумали? Подойти, допустим, к узникам Освенцима и так и сказать, что никто нас не уничтожал, это всё наши сказки. Интересно, они успеют хоть убежать после такого?
И ещё стало интересно, а если никакого Холокоста якобы не было, то уничтожение евреев в лагерях (кстати, в одном из них был брат моего дедушки) – это что? Или его тоже таки не было? Может, и самих лагерей всех этих тогда уже тоже ни разу не было, ибо если уж врать, то до конца?:(:(

Источник: Достало



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