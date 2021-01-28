Прокуратура Москвы предупредила организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января

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28.01.2021, 11:26, Новости дня
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Прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторам, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она подчеркнула, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января.

«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий», – передает ТАСС слова Нефедовой.

В прошлую субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

Посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.



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