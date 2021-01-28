СК завел дело на Волкова за призывы подростков к незаконным акциям

28.01.2021, 11:26, Новости дня

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в несогласованных акциях 23 января, сообщила пресс-служба СК.

В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело против него расследуется по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий», сообщается на сайте ведомства.

Ранее следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу.

В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.